1977 год: 10 лет строительства и новый театр Дайлес принимает первых зрителей

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Театр Дайлес
30 октября 1977 года Художественный театр Дайлес имени Райниса торжественным шествием переехал в новое здание на улице Ленина, 75 (Бривибас).
Новое здание театра строилось десять лет с 1966 по 1976 год. Над проектом работали латвийские архитекторы, На последней стадии к работе подключились специалисты из Москвы и Ленинграда. Смотрите, как грандиозно проходил переезд!
Памятник Улманису в США
4 сентября 1977 года в честь 100-летия со дня рождения Карлиса Улманиса зарубежными латышами были установлены памятные доски на кладбище Катскилл в штате Нью-Йорк и в здании сельскохозяйственного колледжа в городе Линкольн, штат Небраска, США, а также памятник на кладбище Йорк в Торонто, Канада.
XVII Праздник песни
В июле в Межапарке на Большой эстраде прошел XVII Праздник песни, посвященный 60-летию Великой Октябрьской революции. Участвовали 14 466 певцов, 1800 музыкантов, хоры из республик СССР, кроме того, мероприятие посетил хор из города Кобе (Япония).