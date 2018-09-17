Я могу проголосовать только на каком-то конкретном участке?

Нет, на выборах в Сейм можно голосовать на любом избирательном участке в Латвии или за рубежом.

В день выборов у меня срочные дела и проголосовать я не успею. Можно ли это сделать в другой день?

Да! Избиратели, которые не могут прийти на участок в день выборов, в течение трех дней до дня выборов несколько часов в день могут использовать возможность передать голос на хранение.

Такая возможность была в среду, 3 октября, с 17.00 до 20.00 часов, в четверг, 4 октября, с 9.00 до 12.00 часов, в пятницу, 5 октября, с 10.00 до 16.00 часов.

ФОТО: lvportals.lv

У меня просрочен паспорт. Проголосовать не получится?

Получится при соблюдении ряда условий.

Если у вас нет действительного паспорта, но есть действительное удостоверение личности, с 24 сентября 2018 года до 5 октября 2018 года вы должны получить удостоверение избирателя в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Удостоверение избирателя можно получить в любом отделении УДГМ?

Изначально это удостоверение можно получить в том территориальном отделении УДГМ, где вам было выдано удостоверение личности.

Если посетить это отделение возможности нет, то удостоверение избирателя можно было получить и в другом, однако надо было написать соответствующее заявление до 24 сентября 2018 года.

Хорошо. Я получил удостоверение избирателя. А как с ним голосовать то?

Отправляясь на избирательный участок, вам нужно взять удостоверение избирателя и действительное удостоверение гражданина Латвии.

На избирательном участке работник комиссии впишет ваше имя в список проголосовавших избирателей, а на удостоверении избирателя поставит печать выборов.

После того, как вам дали материалы для голосования, удостоверение избирателя надо отдать избирательной комиссии.

ФОТО: lvportals.lv

Я голосую впервые и не знаю, как должен выглядеть комплект для голосования.

Вам должны дать один конверт для голосования и комплект избирательных бюллетеней.

Обязательно надо проверить, что вам выдали все избирательные бюллетени списков кандидатов в депутаты, зарегистрированных в избирательном округе, а на конверте для голосования стоит печать соответствующего избирательного участка.

Мне дали комплект для голосования. Что с ним делать?

Чтобы проголосовать, из всех избирательных бюллетеней нужно выбрать один – с тем списком кандидатов, за который хотите проголосовать.

Избирательный бюллетень можно оставить без изменений, или сделать в нем отметки:

отметить знаком "+" тех кандидатов, избрание которых вы поддерживаете;

вычеркнуть из списка имена и фамилии кандидатов, избрание которых вы не поддерживаете.

Затем избирательный бюллетень необходимо поместить в конверт, конверт надо заклеить и опустить в избирательную урну.

Я разволновался и испортил избирательный комплект. Это фиаско?

Нет! Со всеми бывает. Если вы испортили бюллетень до помещения в конверт, нужно попросить работника избирательной комиссии выдать новый комплект бюллетеней.

Если нечаянно испортили конверт для голосования, надо также попросить новый. Испорченный конверт следует отдать члену избирательной комиссии и в списке проголосовавших избирателей поставить подпись, удостоверяющую получение нового конверта.