Пт, 28.09.2018
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Анна Кастерова - журналистка, телеведущая и жена Евгения Малкина Instagram недели

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Анна Кастерова

ФОТО: instagram.com/anna_kasterova

Телевизионную карьеру Анна начала в 22 года в качестве редактора передачи "Москва: Инструкция по применению" на телеканале ТНТ. Затем телеведущая перебралась на телеканал "Россия-2", который и принёс ей известность. 

Спустя год работы в кадре ей удалось стать одной из лидеров по запросам в поисковиках рунета среди телеведущих, а также завоевать звание секс-символа телеканала. Кроме информационных выпусков, Кастерова была постоянной гостьей в футбольном ток-шоу "Удар головой".

Анна Кастерова и хоккеист Евгений Малкин познакомились давно. Ради спортсмена девушка завершила телевизионную карьеру в России и переехала в США, где влюблённые сыграли свадьбу, а в 2016 году у них родился сын, которого назвали Никита. Несмотря на рождение ребенка, 34-летняя Кастерова находится просто в потрясающей форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my fitness killer💪🏻 @primal_joe

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каникулы

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ждем погоды с @tasulaaa ..))

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new season

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зож

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vacation

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секс, пляж и рок-ролл 🎸 @maximmagazinerussia умеет

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на паспорт

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tasula therapy

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good job anna

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-club 500- 😋

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на дорожку

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@e.malkin71geno 32..)🍼

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