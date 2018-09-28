Спустя год работы в кадре ей удалось стать одной из лидеров по запросам в поисковиках рунета среди телеведущих, а также завоевать звание секс-символа телеканала. Кроме информационных выпусков, Кастерова была постоянной гостьей в футбольном ток-шоу "Удар головой".

Анна Кастерова и хоккеист Евгений Малкин познакомились давно. Ради спортсмена девушка завершила телевизионную карьеру в России и переехала в США, где влюблённые сыграли свадьбу, а в 2016 году у них родился сын, которого назвали Никита. Несмотря на рождение ребенка, 34-летняя Кастерова находится просто в потрясающей форме.