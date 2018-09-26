Уже совсем скоро! Григорий Лепс выступит в Риге

В программе лучшие и самые любимые песни в неподражаемом исполнении артиста.

В музыке и на сцене, как и в любой другой профессии, есть ремесленники и творцы. И в этом сравнении нет ничего уничижительного: просто кому-то от Бога дан великолепный голос, кому-то - сражающее наповал обаяние, кому-то - удивительное чутье, помогающее манипулировать публикой.

Григорий Лепс — потрясающий артист, который превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту, в каждое слово весь свой невероятный талант, безграничный темперамент, недюжинную силу и бесконечную нежность.

Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и неизменно собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий.

Именно поэтому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ - песен и клипов, а его концерты проходят с неизменными аншлагами.