Пн, 11.03.2019
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Уже совсем скоро! Григорий Лепс выступит в Риге

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ФОТО: Пресс-фото

Каждое его выступление — незабываемое событие и настоящий подарок для тысяч поклонников. 14 марта с концертом в "Арена Рига" выступит Григорий Лепс. 

В программе лучшие и самые любимые песни в неподражаемом исполнении артиста.

В музыке и на сцене, как и в любой другой профессии, есть ремесленники и творцы. И в этом сравнении нет ничего уничижительного: просто кому-то от Бога дан великолепный голос, кому-то - сражающее наповал обаяние, кому-то - удивительное чутье, помогающее манипулировать публикой.

Григорий Лепс — потрясающий артист, который превращает каждую песню в настоящий шедевр, вкладывая в каждую ноту, в каждое слово весь свой невероятный талант, безграничный темперамент, недюжинную силу и бесконечную нежность.

Именно поэтому каждая песня в его исполнении, едва зазвучав на радио, становится хитом и неизменно собирает урожай всевозможных музыкальных наград и премий.

Именно поэтому с таким нетерпением ждут слушатели его новых работ - песен и клипов, а его концерты проходят с неизменными аншлагами.

Ведь, слушая Лепса, зрители не просто забывают о своих горестях и проблемах, они заряжаются энергией этого удивительного артиста и возрождаются к жизни, любви и творчеству!

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