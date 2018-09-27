Понти искал для своей возлюбленной выгодные контракты, выкупил все кинопленки, где Лорен появлялась в эротических сценах (до знакомства с будущим мужем Софи соглашалась на любую работу),

содействовал ее признанию в Голливуде и, как позже говорила сама актриса, "помог ей обрести смысл жизни".

Софи Лорен в роли Клеопатры (1960 г.) ФОТО: Personalities/

Первая серьезная роль Софи в фильме "Золото Неаполя" принесла 20-летней дебютантке не только известность, но и предложение руки и сердца. По окончании съемок Карло Понти, выступавший продюсером картины, подарил ей кольцо с бриллиантом.

Софи, тонувшая в чувствах, даже не обратила внимание на то, что ее возлюбленный не торопится уходить от жены. Тому были свои причины — строгие итальянские законы, осуждавшие разводы.

Неизвестно, как долго бы актриса мирилась с ролью любовницы, если бы не красавец-мужчина Кэри Грант. Коллега Софи Лорен по картине "Плавучий дом" был сражен красотой и чувственностью своей партнерши и вознамерился сделать все, чтобы она стала его женщиной и в жизни. Съемочная команда готова была подтвердить, что между актерами существовала "химия" сродни ядерному взрыву.

Понти занервничал и отправил своим адвокатам письмо с приказом срочно развести его с женой. Но что делать, если Ватикан против? Выход был найден — он разведется с женой в Мексике и там же распишется со своей Софи.

Ватикан ФОТО: Scanpix/AP

12 лет изгнания

Несмотря на регистрацию брака, платье невесты Лорен смогла примерить только на съемках — Ватикан не признал развод, оформленный не на территории Италии и объявил брак Карло и Софи недействительным. Его обвинили в двоеженстве, ее — в незаконном сожительстве. Им было запрещено появляться вместе на публике!

Последующие годы влюбленные провели, живя под вымышленными именами на съемных вилах, и продолжали отстаивать свои чувства перед итальянскими законами — как светскими, так и и религиозными.

Бесконечные петиции к Папе Римскому не давали никаких результатов. Больше десяти лет Софи и Карло вели жизнь изгнанников, пока наконец после долгих размышлений не приняли решение взять французское гражданство. В 1966 году брак Лорен и Понти был признан официальным.

Папа Римский в Ватикане ФОТО: Reuters/Scanpix

Выстраданное материнство

Несмотря на проблемы, жизнь Софи Лорен казалась сказкой. Ключевое слово — "казалась". Из-за гормонального дисбаланса у отчаянно мечтавшей стать матерью Софи произошло два выкидыша. Долгие годы Лорен проходила курс терапии от бесплодия — после съемок она, как по расписанию, уезжала в клинику.

Настойчивость, молитвы и длительный курс инъекций эстрогена возымели эффект: в 34 года актриса забеременела.

Чтобы не испытывать судьбу, она буквально заперла себя в отеле на берегу Женевского озера и оборвала все связи с внешним миром.