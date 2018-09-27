Всемирно известной итальянской актрисе Софи Лорен повезло не только в карьере, но и в личной жизни - более полувека рядом с ней был любящий мужчина, от которого она родила двоих сыновей. Вот только далось это счастье очень непросто.
Легендарная и неповторимая Софи Лорен 20 сентября отметила свой очередной день рождения. Прославленной актрисе исполнилось 84 года. Она не скрывает свой возраст и не пытается молодиться.
Софи Лорен живет на берегу Женевского озера и каждый день благодарит Бога за возможность наблюдать фантастические рассветы и закаты.
История Золушки
О светской жизни Софи Лорен уже давно практически забыла. Исключением стало благотворительное мероприятие в Москве в декабре 2017 года. Интервью она дает крайне редко, а самым напористым журналистам сразу заявляет:
"Моя жизнь не была похожа на сказку. О многом больно говорить до сих пор". И актриса не преувеличивает - в ее биографии действительно можно найти немало печальных и даже трагических моментов.
Бедность, голод, крысы, рыскающие по квартире, где ютились еще восемь родственников, - таким было детство будущей звезды. Практически это история Золушки,
которая смогла кардинально изменить свою жизнь после встречи с принцем. Для Софи Лорен этим принцем стал Карло Понти, любовь к которому и верность она пронесла через всю жизнь.
Мама Софи Ромильда Виллани в свое время мечтала стать актрисой, но не сложилось -
сломленная предательствами мужчин, встречавшихся на нее пути, она поставила крест на своей карьере и мечты о сцене решила воплотить в жизнь с помощью дочери,
которую в 15-летнем возрасте отправила на конкурс красоты.
Платье сшили из розовой занавески, а старые черные туфли покрыли толстым слоем белой краски, попытавшись придать им вид новых.
Старания оказались не напрасными - Софи выиграла конкурс и на призовые 35 000 итальянских лир (около 35 долларов) уехала с мамой в Рим.
Именно там в одном из уличных кафе в мае 1951 года Карло Понти, уже будучи известным режиссером, открывшим миру Джину Лоллобриджиду, заприметил юную Софи.
Отправив ей через официанта записку, он пригласил девушку на пробы. Как позже вспоминал Карло, он сразу ощутил в ней харизму и понял, что камера полюбит эту непосредственную и обаятельную южанку. Лишь одного тогда еще не осознавал Понти - что и сам влюбится и потеряет голову. Ему было 38 лет, ей - 16.
Наличие жены - генеральской дочери Джулианны Фиастри - и сына (чуть позже родится еще и дочь) не остановили Карло Понти - он потерял голову.
Для молодой актрисы он стал не только любовником, наставником и лучшим другом, но и тем, кто создал ее как личность и как одну из величайших актрис всех времен.
Первым делом важно было сменить неблагозвучную фамилия Шиколоне, доставшуюся Софи от отца, на Лорен (по ассоциации с именем популярной тогда шведской актрисы Марты Торен), а после последовало предложение подкорректировать "слишком длинный нос". И если на первое Софи Лорен согласилась беспрекословно, то от второго отказалась наотрез.
Понти искал для своей возлюбленной выгодные контракты, выкупил все кинопленки, где Лорен появлялась в эротических сценах (до знакомства с будущим мужем Софи соглашалась на любую работу),
содействовал ее признанию в Голливуде и, как позже говорила сама актриса, "помог ей обрести смысл жизни".
Первая серьезная роль Софи в фильме "Золото Неаполя" принесла 20-летней дебютантке не только известность, но и предложение руки и сердца. По окончании съемок Карло Понти, выступавший продюсером картины, подарил ей кольцо с бриллиантом.
Софи, тонувшая в чувствах, даже не обратила внимание на то, что ее возлюбленный не торопится уходить от жены. Тому были свои причины — строгие итальянские законы, осуждавшие разводы.
Неизвестно, как долго бы актриса мирилась с ролью любовницы, если бы не красавец-мужчина Кэри Грант. Коллега Софи Лорен по картине "Плавучий дом" был сражен красотой и чувственностью своей партнерши и вознамерился сделать все, чтобы она стала его женщиной и в жизни. Съемочная команда готова была подтвердить, что между актерами существовала "химия" сродни ядерному взрыву.
Понти занервничал и отправил своим адвокатам письмо с приказом срочно развести его с женой. Но что делать, если Ватикан против? Выход был найден — он разведется с женой в Мексике и там же распишется со своей Софи.
12 лет изгнания
Несмотря на регистрацию брака, платье невесты Лорен смогла примерить только на съемках — Ватикан не признал развод, оформленный не на территории Италии и объявил брак Карло и Софи недействительным. Его обвинили в двоеженстве, ее — в незаконном сожительстве. Им было запрещено появляться вместе на публике!
Последующие годы влюбленные провели, живя под вымышленными именами на съемных вилах, и продолжали отстаивать свои чувства перед итальянскими законами — как светскими, так и и религиозными.
Бесконечные петиции к Папе Римскому не давали никаких результатов. Больше десяти лет Софи и Карло вели жизнь изгнанников, пока наконец после долгих размышлений не приняли решение взять французское гражданство. В 1966 году брак Лорен и Понти был признан официальным.
Выстраданное материнство
Несмотря на проблемы, жизнь Софи Лорен казалась сказкой. Ключевое слово — "казалась". Из-за гормонального дисбаланса у отчаянно мечтавшей стать матерью Софи произошло два выкидыша. Долгие годы Лорен проходила курс терапии от бесплодия — после съемок она, как по расписанию, уезжала в клинику.
Настойчивость, молитвы и длительный курс инъекций эстрогена возымели эффект: в 34 года актриса забеременела.
Чтобы не испытывать судьбу, она буквально заперла себя в отеле на берегу Женевского озера и оборвала все связи с внешним миром.
Актриса запретила себе смотреть телевизор, не отвечала на телефонные звонки и все девять месяцев пользовалась затычками для ушей — чтобы никакой звук не мог испугать ее. Рядом с ней были лишь Карло Понти и Инес Бруча, личный секретарь и верная помощница.
Чтобы не сойти с ума, Софи попросила оборудовать номер мини-кухней, где она доводила до совершенства свои кулинарные способности.
Чуть позже Лорен даже выпустила книгу рецептов, предлагая читателям попробовать соус "Софи", бифштекс "Марчелло Мастроянни" (с актером ее связывала дружба) и котлеты по фирменному рецепту бабушки Луизы.
Когда утром 29 декабря 1968 года на свет появился Карло Понти-младший, счастью не было предела. Вы не поверите, но по такому случаю в больнице, где рожала актриса, была организована пресс-конференция!
Только представьте: Софи с младенцем лежат на каталке, а Карло Понти и доктора отвечают на вопросы сотен взбудораженных репортеров.
Спустя еще несколько лет у Карло и Софи родился еще один сын — Эдоардо. Тогда актриса тоже очень рисковала, и врачи настаивали на прерывании беременности, но Софи проявила необычайную твердость характера и сохранила ребенка.
Полвека вместе!
Люди не верят, что можно прожить вместе 50 лет. В наши дни, когда разводятся, едва поженившись, такой срок кажется чем-то из области фантастики. Мы совсем перестали верить в любовь, особенно когда речь идет о красивой женщине и харизматичном богатом мужчине.
Вот и пресса не верила в отношения Софи Лорен и Карло Понти, а потому все эти годы сочиняла небылицы о взаимных изменах супругов, основываясь на домыслах, сплетнях и высказываниях самих героев этой невероятной истории любви.
"Я не утверждаю, что чист как свежевыпавший снег. Но если бы у меня действительно были все те романы, которые мне приписывают журналисты, у меня не осталось бы времени на то, чтобы делать фильмы",
— говорил Понти в беседе с биографом Софи Лорен.
Сама же актриса призналась как-то журналистам, что они с Карло много лет жили порознь, но всегда любили друг друга. Кстати, тот самый биограф, Аарон Хотчер, так высказался об этом звездном браке: "Я лично не почувствовал между ней и Понти теплоты. Только бизнес". Карло Понти умер в 2007 году.
Спустя несколько лет после ухода режиссера его супруга сказала: "После его смерти уже прошло время, а легче мне не становится. Я отчаянно скучаю по Карло, моему дорогому мужу".
А как вы считаете, любовь на всю жизнь — сказка или реальность?