Витолиньш: Есть несколько причин, почему мы со Знарком не можем найти работу

"Сейчас есть несколько причин, почему мы со Знарком не можем найти работу. Если бы руководство СКА сообщило нам о том, что это наш последний сезон немного раньше, то, возможно, ситуация выглядела бы иначе. Думаю, что никто не думал о том, что руководство СКА не продлит с нами контракт. Нам сообщили об этом в тот момент, когда в других командах уже был укомплектован тренерский штаб", - сказал Витолиньш.