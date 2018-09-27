Витолиньш: Есть несколько причин, почему мы со Знарком не можем найти работу

Латвийский хоккейный тренер Харийс Витолиньш в интервью российскому Sportbox.ru признался, что пока ему не поступали предложения от клубов Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).
Витолиньш, который предыдущие два сезона был ассистентом Олега Знарка в санкт-петербургском СКА, сейчас является безработным, т.к. руководство питерского клуба сменило тренерский штаб. Без работы находится и Знарок.
"На данный момент мне не поступали предложения от клубов КХЛ. Конечно, я готов продолжать работать, как помощник Знарка, ведь мы работали долгое время вместе. Если он позовёт меня с собой, с удовольствием приму предложение", - сказал Витолиньш.
Знарок вместе с Витолиньшем стали тренерами СКА два года назад и уже в первом сезоне выиграли Кубок Гагарина. Оба специалиста с 2014 года возглавляли сборную России по хоккею, но и в этой команде они больше не работают.
В межсезонье Харийс Витолиньш вёл переговоры с омским "Авангардом", который сейчас возглавляет главный тренер сборной Латвии Боб Хартли. "Встречался с руководством клуба, но я не был единственным кандидатом. "Авангард" проанализировал ситуацию и выбрал самого лучшего на их взгляд тренера. Это обычная практика".
"Сейчас есть несколько причин, почему мы со Знарком не можем найти работу. Если бы руководство СКА сообщило нам о том, что это наш последний сезон немного раньше, то, возможно, ситуация выглядела бы иначе. Думаю, что никто не думал о том, что руководство СКА не продлит с нами контракт. Нам сообщили об этом в тот момент, когда в других командах уже был укомплектован тренерский штаб", - сказал Витолиньш.
Латвийский специалист заявил, что готов работать и в клубах, которые не являются топовыми командами КХЛ.
До сотрудничества со Знарком Витолиньш работал в Швейцарии, где он провёл последние девять сезонов своей игровой карьеры.
В составе сборной Латвии Витолиньш провёл 110 матчей и заработал 87 результативных очков. В бытность игроком Витолиньш провёл 8 сезонов в клубе Национальной Хоккейной Лиги "Виннипег Джетс".