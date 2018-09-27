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Самая полная в мире и при этом весьма востребованная модель plus size Тесс Холлидей опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлена обнаженной, пишет Lenta.ru.
На снимке 33-летняя модель лежит на боку в пшеничном поле с лимонным платком в руке и демонстрирует поклонникам свое тело и татуировки.
"Этот месяц стал серьезным испытанием для моей психики. Но я все еще с вами, по-прежнему сильная, по-прежнему благодарная, по-прежнему счастливая и по-прежнему девушка с обложки… Но я ужасно вымоталась, — призналась Холлидей в описании к посту. —
Я знаю, что это фото разлетится по Интернету и люди осудят меня, будут высмеивать и критиковать за то, что я негативно влияю на молодые умы. И я к этому готова.
Мое тело всегда было полем боя, а сейчас на нем воцарился мир".
This month tested my mental health, but here I am, still standing, still grateful, still happy, still a fat covergirl... but I’m also fucking exhausted. I know this photo will piss people off, it will be shared worldwide while being mocked & judged, saying how I’m “negatively affecting” impressionable young minds, & I’m prepared for that. My body has always felt like a war zone, but I’ve made peace with that. It’s your minds that need to change. - This is a photo that wasn’t used from my @selfmagazine cover shoot a couple months ago & I am still in awe of how beautifully @catherineservel captured me. #effyourbeautystandards
«Ты — абсолютный позор человечества. Ты активно рекламируешь ожирение и ведешь себя так, будто весить 200 килограммов — нормально. Ты отвратительна», — принялись возмущаться подписчики.
«Пожалуйста, удали это, никто не хочет видеть такое. У меня пропал аппетит», — продолжили оскорблять модеь другие пользователи Сети.
«Мир сошел с ума, если считает, что это позитивное фото. Ничем не отличается от анорексичек», — констатировали третьи.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту модели.
«Ты вдохновляешь людей! Я твоя ровесница, и я никогда не видела, чтобы такие девушки попадали на обложки журналов или на телевидение. Продолжай в том же духе.
Хотела бы я быть такой же уверенной в себе, как ты», — восхищались они.
Напомним, ранее британский журналист Пирс Морган написал Тесс Холлидей письмо с призывом похудеть. Он призвал модель перестать лгать себе, потому что ни один полный человек не может быть по-настоящему счастливым, и добавил, что продюсеры зарабатывают большие деньги, эксплуатируя ее внешность.