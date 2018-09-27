На снимке 33-летняя модель лежит на боку в пшеничном поле с лимонным платком в руке и демонстрирует поклонникам свое тело и татуировки.

"Этот месяц стал серьезным испытанием для моей психики. Но я все еще с вами, по-прежнему сильная, по-прежнему благодарная, по-прежнему счастливая и по-прежнему девушка с обложки… Но я ужасно вымоталась, — призналась Холлидей в описании к посту. —

Я знаю, что это фото разлетится по Интернету и люди осудят меня, будут высмеивать и критиковать за то, что я негативно влияю на молодые умы. И я к этому готова.

Мое тело всегда было полем боя, а сейчас на нем воцарился мир".

«Ты — абсолютный позор человечества. Ты активно рекламируешь ожирение и ведешь себя так, будто весить 200 килограммов — нормально. Ты отвратительна», — принялись возмущаться подписчики.

«Пожалуйста, удали это, никто не хочет видеть такое. У меня пропал аппетит», — продолжили оскорблять модеь другие пользователи Сети.

«Мир сошел с ума, если считает, что это позитивное фото. Ничем не отличается от анорексичек», — констатировали третьи.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту модели.

«Ты вдохновляешь людей! Я твоя ровесница, и я никогда не видела, чтобы такие девушки попадали на обложки журналов или на телевидение. Продолжай в том же духе.

Хотела бы я быть такой же уверенной в себе, как ты», — восхищались они.