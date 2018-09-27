Язык твой - враг мой: объявит ли Украина мораторий на "русскоязычный культурный продукт"?

18 сентября Львовский облсовет большинством голосов одобрил мораторий на "публичное использование русскоязычного культурного продукта". На неопределенный период до завершения конфликта на востоке страны. Действует мораторий пока лишь на Львовщине. Но предложение о придании этой инициативе силу общенационального закона уже подано в Верховную Раду.
Что же именно подразумевалось под "культурным продуктом"? Хороший вопрос. Осведомленные источники утверждают, что подвигли областные власти на этот шаг раздражение и усталость от русского блатного (либо "окопного") шансона, несущегося чуть ли не из каждого второго питейного заведения Львова. Вот и выкатили на воробьев пушку. Как далеко - и широко - она выпалит? Снова хороший вопрос. Поскольку под принятую в области и предложенную всей остальной стране формулировку можно без труда "подтянуть" все, что заблагорассудится.
На бумаге решение мотивировано намерением снизить "эскалацию напряженности в обществе", а также "защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора", - и так далее, все дежурные словечки и затертые обороты на месте, и даже в избытке. В результате, правда, документ вышел до такой степени "гибридным", что разобраться, о чем, собственно, речь, под силу далеко не каждому. В том числе и должностным лицам, которым уже сейчас предписано им руководствоваться.
Именно так руководствоваться и будут - каждый на свое усмотрение. Благо "безразмерная" формулировка позволяет.
По версии, изложенной "Радио Свобода", львовские власти отреагировали на обращения, поступившие от общественных организаций и демобилизовавшихся участников военных действий. Понять их можно: к примеру, вернулся измученный фронтовик домой, в мирный Львов, зашел случайно на чашечку кофе или рюмочку чего иного в ближайший бар, а там во всю дискотечную мощь ухает и грохает "окопная лирика" сами понимаете какого "розлива". Вариантов дальнейшего хода событий только два. Либо разгневанный посетитель разворачивается и выходит, либо задает вопрос: а с чего, собственно, должен я слушать вот это - здесь и сейчас?
Представляя даже в самых общих чертах особенности (и уровень) "народной дипломатии" в нынешней Украине, нетрудно догадаться, что в ходе подобных дискуссий либо владельцам заведения, либо свидетелям нередко приходится вызывать полицию. А иногда еще и "скорую". Но наутро заведение снова открывается, и как ни в чем ни бывало продолжает в том же духе.
"Рука Москвы"? Запредельный идиотизм? Отсутствие эмпатии? Или просто-напросто "железобетонная" ставка на коньюнктуру? Боюсь, что чаще всего именно последнее.
Но если конъюнктура имеет место, то не стоит ли задуматься, откуда берется она именно во Львове? Где, вообще-то говоря, русскоязычного народу сильно поменьше, чем и в Киеве, и в Одессе - не говоря уж о Харькове. Кто ж музыку-то крутит?
Как ни странно, крутить могут самые что ни на есть украинцы. И делать это без задней (а равно и какой-либо иной) мысли: просто им такой жанр шансона, в современной украинской музыке аналогий не имеющий, от души нравится. И их вполне украинским (но фронта не нюхавшим) клиентам тоже.
Феномен воздействия российского постсоветского шансона на постсоветские же нерусские народы хоть толком пока и не изучен, однако, едва ли оспорим. Поскольку то и дело дает себя знать - пусть и с разной степенью интенсивности - почти повсеместно, где когда-то был СССР.
Пару недель назад я ехал микроавтобусом из румынских Ясс в молдавский Кишинев. Пока на границе все пассажиры не вынули паспорта, понять, кто из них был гражданином какой страны, было непросто: ведь говорили все до единого (и я в том числе) на одном и том же румынском в его восточной версии. Но вот бэкграунд водителя, вежливого дядьки лет сорока, обозначился уже в самом начале пути - стоило ему включить "музон", - впрочем, вполне негромко, в "щадящем режиме". Это уже потом водителю звонил телефон, и он отвечал по-русски - с легким румынским акцентом...
Да что так далеко ходить! И блатной, и "окопный" российский шансон вовсю слушали и в Латвии в 90-е. К началу 2000-х дозы заметно снизились, но они не исчезли. Среди потребителей же никогда не было недостатка в латышах - и далеко не пророссийски настроенных.
А в Литве продукция в этих жанрах еще недавно входила в репертуар вильнюсского "Русского радио". Возможно, входит и до сих пор: не берусь утверждать, последний раз слышал ту станцию лет пять назад в вильнюсском такси. Его шофером, кстати, был самый что ни на есть литовец-разлитовец. И весьма, по его словам судя, патриотически мыслящий. Такое вот массовое шизофреническое раздвоение.
И ответы в разное время опрошенных мной на сей предмет бывших советских граждан - в том числе и тех, у кого на СССР пришлись лишь первые два-три года жизни, - в большей или меньшей мере походили на услышанное от водителя из Молдовы: драйв, классно, зажигает! У нас вот музыка разная есть, но именно такой нету...
Так что имеем факт: в некоторой части очень разных постсоветских народов российский блатной/"окопный" шансон до сих пор находят вполне sexy. И отрицать этот факт было бы просто нелепо.
Пожалуй, одних лишь эстонцев новая российская маскультура оставила глубоко безразличными. Но разве они испытывали какие-либо чувства к маскультуре советской? Помню, лет этак двадцать пять назад я написал, что никакого "миллиона алых роз" из своего окна эстонец не видел в упор. Чего ни за что не мог бы сказать о других нерусских народах СССР, прилежно "садик" той маскультуры возделывавших. Так стоит ли, помня долгий опыт общеимперской русскоязычной маскультуры, к тому же в значительной степени сотворенной нерусскими, но вполне советскими людьми, - сегодня изумляться, что прямой ее потомок - российская маскультура всех жанров, от гламура до "блатняка", - до сих пор удерживает стойкий сегмент верной аудитории на просторах бывшего СССР? А уж тем более в славянской части тех просторов...
Но настоящая, не вымышленная война с Россией беспристрастно-отстраненному отношению к "подсаженности" на содержащий токсины маскультпродукт как лишь к социопсихологическому феномену, конечно, не способствует. И русский шансон в такой перспективе - уже не просто кричащий таблоид в киоске, который ты волен купить или с усмешкой игнорировать. Подобное счастье имеем мы - но не украинцы. Многим из них хотелось бы разнести такой киоск в щепки, и это можно понять.
Вчерашний фронтовик, кстати, тоже вполне мог "музон-шансон" временами в охотку слушать - но позавчера, перед войной. На передовой же он обнаружил, сколь короткой может оказаться дистанция между "теорией", известной ему по "окопному эпосу" эпохи чеченских войн, и действительностью, с которой столкнулся на Донбассе. Ясно, что вернулся тот украинский парень с фронта иным. К своему счастью или несчастью? Вопрос слишком сложный, у меня нет на него ответа.
Зато могу сказать с уверенностью: именно маскультпродукт из путинской России имел в виду львовский официоз, готовя документ о моратории. Ведь не публичное же чтение сочинений Пушкина, Бродского, или вполне своего, украинского, но иногда пишущего по-русски Жадана (не говоря уж о пишущем исключительно по-русски Кабанове) так сильно возмутило областные власти. Формулировочку, однакоже, они от большого ума вылепили такую, что теперь совершенно неясно, например, что станет с теми же авторскими чтениями во Львове - и тех же украинских поэтов, - если в программах окажется хоть одно стихотворение, написанное ими по-русски.
Это же вполне подверстывается под "русскоязычный культурный продукт"! А на него нынче мораторий. И любое нарушение может быть сочтено диверсией. Да не простой, а гибридной.
Административные кары, впрочем, пока что не выглядят серьезно: от пяти до тринадцати евро штрафа. Но в случае рецидива могут и лицензию отнять.
Всего же абсурднее и глупее то, что от распоряжения, "заточенного" прежде всего под общепит, такси и прочие предприятия сервиса, могут пострадать и сценические площадки города, и - страшно подумать - ежегодная сентябрьская Львовская книжная ярмарка, одна из наиболее влиятельных на всем постсоветском пространстве.
А что думают про все это в Киеве? Естественно, ни эксперты, ни юристы, ни правозащитники, ни вменяемая пресса, ни дипломаты ведущих западных стран ничего хорошего не думают. Проблема, однако, в том, что на предстоящей сессии Верховной Рады язвковой вопрос непременно будет затронут - и в аспекте более широком. Ведь в феврале Конституционный суд Украины аннулировал действие прежнего закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году, обнаружив процессуальные ошибки в его принятии. Ясно, что в отсутствие "рамочного" языкового законодательства эксцессы, подобные львовскому, практически неизбежны - что, собственно, и наблюдаем.
К тому же старый закон, при всех его несовершенствах, гарантировал русскому языку статус регионального в восьми областях востока и севера страны плюс в Одесской области на юге. То есть понятие "русскоязычие" трактовалось в нем как вполне "домашний продукт", и уж ни в коем случае не рассматривалось как атрибут "гибридных воздействий государства-агрессора", - как в нынешнем львовском образце бюрократического абсурда и правового невежества.
К рассмотрению в Верховной Раде уже назначены пять законопроектов - и все на тему статуса языка/языков в Украине. Соответственно, возможность экстраполяции "львовской инициативы" на все украинское пространство в качестве легитимного подзаконного акта будет напрямую зависеть от того, насколько демократичной (и как минимум юридически корректной, с четко прописанной гранью "российского"/"русскоязычного") окажется принятая Радой версия нового закона.