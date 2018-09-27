Язык твой - враг мой: объявит ли Украина мораторий на "русскоязычный культурный продукт"?

Пару недель назад я ехал микроавтобусом из румынских Ясс в молдавский Кишинев. Пока на границе все пассажиры не вынули паспорта, понять, кто из них был гражданином какой страны, было непросто: ведь говорили все до единого (и я в том числе) на одном и том же румынском в его восточной версии. Но вот бэкграунд водителя, вежливого дядьки лет сорока, обозначился уже в самом начале пути - стоило ему включить "музон", - впрочем, вполне негромко, в "щадящем режиме". Это уже потом водителю звонил телефон, и он отвечал по-русски - с легким румынским акцентом...

Да что так далеко ходить! И блатной, и "окопный" российский шансон вовсю слушали и в Латвии в 90-е. К началу 2000-х дозы заметно снизились, но они не исчезли. Среди потребителей же никогда не было недостатка в латышах - и далеко не пророссийски настроенных.

А в Литве продукция в этих жанрах еще недавно входила в репертуар вильнюсского "Русского радио". Возможно, входит и до сих пор: не берусь утверждать, последний раз слышал ту станцию лет пять назад в вильнюсском такси. Его шофером, кстати, был самый что ни на есть литовец-разлитовец. И весьма, по его словам судя, патриотически мыслящий. Такое вот массовое шизофреническое раздвоение.

И ответы в разное время опрошенных мной на сей предмет бывших советских граждан - в том числе и тех, у кого на СССР пришлись лишь первые два-три года жизни, - в большей или меньшей мере походили на услышанное от водителя из Молдовы: драйв, классно, зажигает! У нас вот музыка разная есть, но именно такой нету...

Так что имеем факт: в некоторой части очень разных постсоветских народов российский блатной/"окопный" шансон до сих пор находят вполне sexy. И отрицать этот факт было бы просто нелепо.

Пожалуй, одних лишь эстонцев новая российская маскультура оставила глубоко безразличными. Но разве они испытывали какие-либо чувства к маскультуре советской? Помню, лет этак двадцать пять назад я написал, что никакого "миллиона алых роз" из своего окна эстонец не видел в упор. Чего ни за что не мог бы сказать о других нерусских народах СССР, прилежно "садик" той маскультуры возделывавших. Так стоит ли, помня долгий опыт общеимперской русскоязычной маскультуры, к тому же в значительной степени сотворенной нерусскими, но вполне советскими людьми, - сегодня изумляться, что прямой ее потомок - российская маскультура всех жанров, от гламура до "блатняка", - до сих пор удерживает стойкий сегмент верной аудитории на просторах бывшего СССР? А уж тем более в славянской части тех просторов...