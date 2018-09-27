Синоптики предупреждают: в ночь на пятницу Ригу может затопить

В пятницу около 10.00 вода может подняться на 140 см выше средней отметки по балтийской системе высот или на 155 см - по латвийской системе. Это примерно на 20 см выше зарегистрированного в среду вечером максимума и соответствует критериям второго (оранжевого) уровня предупреждения.

Так как циклон продвигается стремительно и в течение дня ветер стихнет, высокий уровень воды в море будет кратковременным, и сильных наводнений не ожидается.