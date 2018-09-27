Творческая команда в спектакле подобралась очень сильная, поэтому заранее ясно: нас ждет настоящий театральный хит. Хореографа и режиссера Аллу Сигалову прекрасно знают и ценители драматического театра, и балетоманы. В Рижском русском театре она поставила спектакли "Ханума" (2014) и "Любить" (2017).

Главные роли исполнят звезда РРТ Наталия Живец и Александр Ивашкевич, актер с представительной внешностью из Русского театра Эстонии.

За сценографию отвечает всемирноизвестный грузинский художник Георгий Алекси-Месхишвили, оформлявший фильм Параджанова "Ашик-Кериб" и постановки в лучших российских театрах, а также в Лондонском королевском театре, Метрополитен-опера, Мюнхенском оперном театре. Художник по костюмам - Кристине Пастернак, спектакли с созданными ею костюмами с успехом идут в ЛНО и драматических театрах. Художник по свету - Оскар Праулиньш, неоднократный лауреат премии "Ночь лицедеев".

Александр Ивашкевич, Алла Сигалова и Георгий Месхишвили ФОТО: LETA/Эвия Трифанова

Алла Сигалова призналась, что, получив предложение от Рижского русского театра поставить спектакль, сразу выбрала "Мою прекрасную леди". Это один из самых знаменитых в мире мюзиклов с прекрасной музыкой, остроумными диалогами и увлекательным сюжетом. В основу мюзикла положена пьеса Бернадра Шоу "Пигмалион", адаптированная автором либретто Аланом Джеем Лернером и композитором Федериком Лоу. Киноманы вспомнят одноименный фильм с Одри Хепберн в главной роли, впрочем Алла Сигалова, работая над постановкой, на образ Хепберн не ориентировалась.

Сюжет известен, но напомним вкратце для тех, кто забыл. Случайная встреча молодой цветочницы Элизы Дулиттл с преподавателем фонетики профессором Генри Хиггинсом и полковником Хью Пикерингом приводит к эксперименту: профессор на спор берется за полгода превратить неграмотную цветочницу в светскую львицу с прекрасными манерами. Пикеринг принимает пари, он даже готов оплатить занятия Элизы. И чудесное превращение совершается.

"Я поставила более 150 спектаклей, многие из них были большими, тяжелыми, авангардными. Это так надоело... захотелось легкости, простых человеческих позитивных эмоций", - призналась Алла Сигалова.

Режиссер отметила, что ставила спектакль под конкретных актеров - Наталию Живец "красавицу, которая прекрасно поет и танцует" и импозантного, почти двухметрового Александра Ивашкевича.

"В спектакле должны быть красивые люди. Хиггинс должен быть обаятельным, в него должны влюбляться все, в том числе и зрительницы".

Преимуществом Ивашкевича является танцевальное образование, полученное на Бродвее - он профессионально танцует степ.

Александр Ивашкевич порадовался, что Алла Сигалова дала ему возможность "блеснуть" и подчеркнул, что в спектакле будут "характеры, в которых хочется купаться и настоящесть восприятия чувств". "Зрители хотят радости, счастливого конца, поэтому спектакль обречен на успех", - сказал актер.

Актриса Наталия Живец и директор театра Дана Бйорк ФОТО: LETA/Эвия Трифанова

Актриса Наталия Живец призналась, что "испытвает мандраж" перед премьерой, и одновременно с нетерпением ждет ее. "Я гуляла в образе Элизы Дулиттл по городу и дарила цветы прохожим. Некоторые люди пугались, а другие признавались, что уже купили билеты на спектакль...". По словам актрисы, ее окружение восприняло новость о том, что она играет в "Моей прекрасной леди" с воодушевлением: многие сразу начинали напевать строчки из мюзикла.

По словам сценографа Георгия Алекси-Месхишвили, он "также как Алла устал от трагичных серьезных спектаклей, а в "Моей прекрасной леди" будет ощущение легкости".

"Не надо забывать, что "Пигмалион" был основан на сказке про Золушку. И все мы знаем биографии известных людей, которые выбились наверх, вышли на другой уровень.

Мэссидж спектакля такой - трудом, терпением, работой "через не могу" можно достичь всего".

Сценограф отметил, что с удовольствием вернулся в Рижский русский театр, в котором оформлял "Хануму". "Бывают работы, которые неприятно даже вспоминать, а к вам приезжаешь с радостью. Мы с Аллой работаем очень спокойно и получаем большое удовольствие". В ответ Алла Сигалова сказала: "То, что Гоги, большой мастер, опять здесь оформляет спектакль - для меня и для театра большая честь".