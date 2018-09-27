Пострадавшие от засухи крестьяне смогут отложить уплату налогов

Как сообщили агентству ЛETA в СГД, чтобы получить такое заключение, крестьянам чья хозяйственная деятельность непосредственно связана с вызванными продолжительной засухой последствиями, которые в отношении них признаны обстоятельствами непреодолимой силы, следует обратиться в ЛЦСХКО.

Получив заключение ЛЦСХКО, крестьянин вместе с письменным заявлением о распределении уплаты налогов по срокам или ее откладывании на срок до одного года должен подать его в управление взыскания налоговых долгов СГД. Сделать это можно будет в электронном виде, по почте или лично в центре обслуживания клиентов СГД.