Пострадавшие от засухи крестьяне смогут отложить уплату налогов

Учитывая, что последствия длительной засухи в сельском хозяйстве признаны природной катастрофой государственного масштаба, Служба госдоходов (СГД) сможет разделить по срокам или отложить на время уплату налогов для фермеров, которых делегированный Министерством земледелия Латвийский центр сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСХКО) признает пострадавшими.
Как сообщили агентству ЛETA в СГД, чтобы получить такое заключение, крестьянам чья хозяйственная деятельность непосредственно связана с вызванными продолжительной засухой последствиями, которые в отношении них признаны обстоятельствами непреодолимой силы, следует обратиться в ЛЦСХКО.
Получив заключение ЛЦСХКО, крестьянин вместе с письменным заявлением о распределении уплаты налогов по срокам или ее откладывании на срок до одного года должен подать его в управление взыскания налоговых долгов СГД. Сделать это можно будет в электронном виде, по почте или лично в центре обслуживания клиентов СГД.
Хозяйства, которых чрезвычайные обстоятельства коснулись опосредованно, могут воспользоваться предусмотренной законом возможностью распределить уплату налогов в течение срока до одного года. Для этого они должны обратиться с письменным заявлением в СГД не позднее чем через 15 дней после наступления даты уплаты.