Наши налоги на Восток: почему Сирия ближе, чем кажется

В известной степени такая договоренность на время отложила начало военного нападения, поскольку похоже, что Турция получила необходимое ей время, чтобы уговорить агрессивно настроенных боевиков все же в конце концов сдать оружие (у Анкары есть влияние в HTS) и отделить тех, кто был бы готов сдаться Асаду уже сейчас. Однако не стоит отрицать, что напряженность все еще не ослабла, поскольку непонятно, как именно Турция планирует проводить это деление и отличить радикальных боевиков от умеренных. Также вопрос, как Анкара планирует убедить боевиков, что оружие надо сложить и что Асад не направит его против них. Не исключен вариант, в рамках которого Турция начнет более активно бороться с самим HTS.

Почему это важно нам?

Хотя и можно говорить, что проблемы Сирии и Турции от нас далеко и не влияют на нашу повседневную жизнь, это не совсем так. Стоит помнить, что Турция - очень важный игрок не только на Ближнем Востоке, и в Европейском Союзе. Она пока служит как европейские ворота для потока сирийских беженцев и согласилась разместить львиную долю у себя тех, кто пересекает границу и мечтает попасть в Европу.

Стоит помнить также, что размещение беженцев - не дешевое удовольствие и требует от каждой страны известных финансовых инвестиций и усилий, чтобы включить этих людей в экономическую жизнь.

Сама Турция много раз жаловалась, что у нее проблемы с обеспечением всех беженцев работой и необходима большая помощь от Европейского Союза.

Несомненно, что страх Эрдогана перед трудностями для турецкой экономики обоснованы и рост потока беженцев из провинции Идлиб создаст много сложностей. Стоит помнить также, что экономика Турции видела и лучшие времена. Ведущие мировые экономисты указывают, что ее темпы роста снижаются и в этом году они составят около 4% (по сравнению с пережитыми в 2017 году 7,4%). В свою очередь, в следующем году падение продолжится. Хотя многие экономисты и говорят, что такое явление естественно, отдельные голоса указывают на начало новой рецессии. Разрешению ситуации не помогает и кризис турецкой лиры, в рамках которого существенно выросла инфляция и снизилась покупательская способность потребителей.

В этом контексте существует риск, что Турции потенциально может потребоваться больше международной помощи и она может попросить Европейский Союз выделить больше средств.