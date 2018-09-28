Наши налоги на Восток: почему Сирия ближе, чем кажется

Принятое 18 сентября решение правительства о выделении 1,8 млн евро на "Механизм поддержки беженцев в Турции" вновь актуализировал вопрос об использовании средств налогоплательщиков. Однако, учитывая пока все еще растущее напряжение на севере Сирии, может так случиться, что платить придется еще больше.
Что происходит в Сирии?
Широко критикуемый международными СМИ сирийский президент Башар Асад, которого активно поддерживает и Иран, и наша соседка Россия, в последние годы постепенно стал сильным игроком в проходящем в стране конфликте. До вмешательства России в 2015 году режим режим Асада еле держался у власти, однако с июля уже идет речь об освобождении последнего бастиона радикальных и умеренных повстанцев Сирии - провинции Идлиб.
Хотя может показаться, что победа Асада неоспорима и к Идлибу не следует привлекать внимание мировой общественности, но ситуация не столь проста, как может показаться. Проблема в следующем: Идлиб - достаточно плотно застроенный район Сирии, и силы, которые продолжают сражаться за свержение Асада, создали защитные позиции в крупнейших городах.
Таким образом практически невозможно начать крупную военную операцию без огромных человеческих жертв и разрушений необходимых для полноценной жизни людей зданий.
Такая ситуация тревожит Турцию, которая совершенно обоснованно считает, что пережитые ужасы войны могут вызвать новую волну беженцев, которые увеличат нагрузку на экономику страны. Также существует вероятность, что среди беженцев могут оказаться террористические элементы. Это вполне правдоподобно, поскольку в этой области самое большое военное влияние у ответвления Аль-Каиды «Hayat Tahrir Al Sham» (HTS). Возможно, что при неизбежном поражении многие из боевиков решат продолжить борьбу с Асадом с территории Турции, для чего прикинутся мирными гражданами, чтобы пересечь границу.
Ситуацию усложняет тот факт, что расположенные в Идлибе боевики сильно настроены продолжать борьбу с Асадом и не собираются складывать оружие.
Это потому, что в дополнение к доиминирующей агрессивной идеологии HTS в Идлиб переместились все радикальные противники режима, оставившие свои позиции, но продолжающие воевать с Асадом.
Также стоит добавить, что многие боевики не верят готовности Асада отнестись к ним милосердно и позволить им вновь интегрироваться в общественную жизнь Сирии. Существует мнение, что при первой возможности будут проведены различные репрессии. Эта ситуация усложняет попытки Турции убедить силы Асада, Россию и Иран, что военная операция не нужна, потому что противник готов сдаться. Огонь подлили США, сообщив, что готовы провести новые воздушные налеты в случае, если в операции в Идлибе будет использоваться химическое оружие. Учитывая, что для освобождения городов требуется время и существенные усилия, у Асада вполне может быть соблазн что-то такое сделать.
Чтобы разрешить конфликт, Россия, Иран и Турция начали создание активного политического диалога. Самыми яркими эпизодами были встречи трех страны в Тегеране 7 сентября, а также саммит Путина-Эрдогана в Сочи 17 сентября. К счастью, во время встречи в Сочи страны договорились о создании буферной зоне между территориями, контролируемыми боевиками и правительственными силами. От этой зоны обязательно должны отступить все боевики, которых считают радикальным (в том числе HTS).
В известной степени такая договоренность на время отложила начало военного нападения, поскольку похоже, что Турция получила необходимое ей время, чтобы уговорить агрессивно настроенных боевиков все же в конце концов сдать оружие (у Анкары есть влияние в HTS) и отделить тех, кто был бы готов сдаться Асаду уже сейчас. Однако не стоит отрицать, что напряженность все еще не ослабла, поскольку непонятно, как именно Турция планирует проводить это деление и отличить радикальных боевиков от умеренных. Также вопрос, как Анкара планирует убедить боевиков, что оружие надо сложить и что Асад не направит его против них. Не исключен вариант, в рамках которого Турция начнет более активно бороться с самим HTS.
Почему это важно нам?
Хотя и можно говорить, что проблемы Сирии и Турции от нас далеко и не влияют на нашу повседневную жизнь, это не совсем так. Стоит помнить, что Турция - очень важный игрок не только на Ближнем Востоке, и в Европейском Союзе. Она пока служит как европейские ворота для потока сирийских беженцев и согласилась разместить львиную долю у себя тех, кто пересекает границу и мечтает попасть в Европу.
Стоит помнить также, что размещение беженцев - не дешевое удовольствие и требует от каждой страны известных финансовых инвестиций и усилий, чтобы включить этих людей в экономическую жизнь.
Сама Турция много раз жаловалась, что у нее проблемы с обеспечением всех беженцев работой и необходима большая помощь от Европейского Союза.
Несомненно, что страх Эрдогана перед трудностями для турецкой экономики обоснованы и рост потока беженцев из провинции Идлиб создаст много сложностей. Стоит помнить также, что экономика Турции видела и лучшие времена. Ведущие мировые экономисты указывают, что ее темпы роста снижаются и в этом году они составят около 4% (по сравнению с пережитыми в 2017 году 7,4%). В свою очередь, в следующем году падение продолжится. Хотя многие экономисты и говорят, что такое явление естественно, отдельные голоса указывают на начало новой рецессии. Разрешению ситуации не помогает и кризис турецкой лиры, в рамках которого существенно выросла инфляция и снизилась покупательская способность потребителей.
В этом контексте существует риск, что Турции потенциально может потребоваться больше международной помощи и она может попросить Европейский Союз выделить больше средств.
Анкара может разыграть свою карту - если не дадите больше денег, ворота будут открыты и можете сами справляться с беженцами. Уже сейчас между главами Турции и стан-участниц ЕС достигнута договоренность о создании "механизма поддержки беженцев в Турции", по которому Анкаре дали 3 млрд евро на интеграцию беженцев и гуманитарную помощь из объединенного бюджета ЕС и ресурсов стран-участниц ЕС (в том числе и Латвии). В рамках этого же механизма предусмотрен и второй этап финансирования, в рамках которого в последующие 5 лет Латвия заплатит почти 1,8 млн евро (1 776 117 евро).
В случае увеличения потока беженцев в Турцию страны ЕС (и Латвия) будут перед дилеммой.
Или мы принимаем чрезвычайно непопулярные решения, солидаризируемся с Европой и принимаем сами новых беженцев, или предоставляем Турции еще больше денег из карманов своих налогоплательщиков.
В любом случае выбор непростой и платить каждому из нас придется так или иначе.
Есть ли выход?
Решение проблемы этой ловушки схоже со многими другими проблемами - надо устранить причину. Главная причина в этом случае - гражданская война в Сирии, продолжение которой вынудит многих людей отправиться в поисках лучшей жизни. Однако, учитывая то, что Асад войну не прекратит, пока вся территория Сирии снова не будет под его контролем, до установления мира придется ждать.
В то же время нам, простым людям, остается лишь ждать, что решат правители крупных стран, чтобы хоть как-то облегчить ветра боли, которая распространяются по миру. Нам остается только надеяться, что заключенная договоренность между Россией и Турцией будет держаться и оппозиционерам, Асаду, России и Ирану хватит ума продолжить слушать Турцию и не начинать широкую военную операцию. В противном случае последствия будут непредвиденными и не исключено повторное применение химического оружия. В свою очередь оно вызовет реакцию США, что вновь превратится в риск военной конфронтации с Россией, от чего, гипотетически, может пострадать и наш регион.
Как сказал бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен: "В войне не бывает выигравших - только проигравшие".