KNAB просит прокуратуру начать уголовное преследование Клявиньша

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило прокуратуре для начала уголовного преследования материалы дела теперь уже бывшего депутата Сейма Аскольда Клявиньша (СЗК) о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.
Не называя имени, в KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что материалы уголовного дела депутата Сейма, 13 сентября сложившего депутатский мандат, в четверг были переданы прокуратуре.
Ему инкриминируются злоупотребление служебным положением и подделка документов, а также использование поддельных документов.
Как сообщалось, KNAB в мае начало в отношении Клявиньша уголовный процесс о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. Став в середине июня 2016 года депутатом Сейма, он с июля до октября 2016 года получал компенсацию на транспорт в размере 115 евро в месяц. После передекларирования места жительства в Лиепае компенсация расходов на транспорт Клявиньшу увеличилась - с ноября 2016 года до декабря 2017 года она составляла от 560 до 736 евро в месяц.