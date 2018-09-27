Слушай и учись. ЛеНеСОн знакомит с симфонической музыкой для детей

Уже в эту субботу, 29 сентября, концертом в Большой гильдии Латвийский Национальный симфонический оркестр откроет концертный цикл, предназначенный для всей семьи. Главный герой цикла – любимец детей ЛеНеСОн.
Это будет уже 11-й сезон сотрудничества ЛНСО и ЛеНеСОна, и в первом концерте цикла у вас будет возможность и слушать, и смотреть сюиту «Моя Матушка-Гусыня» французского композитора Мориса Равеля, а в антрактах участвовать в творческих играх и знакомиться с музыкальными инструментами. Режиссер и драматург концертного цикла Андрис Калнозолс.
В общей сложности на этот сезон намечены четыре концерта, в которых дети смогут познакомиться с классической музыкой, которая или написана для детей, или доступна для детского восприятия, а также узнать о различных оркестровых инструментах и участвовать в творческих мастерских.
Концертный цикл предназначен для детей от 5 до 11 лет. Каждая программа будет представлена на латышском и русском языках.
Одна из новинок нынешнего сезона – это живые иллюстрации молодой художницы Вивианны Марии Станиславской, которые будут рождаться вместе с музыкальным исполнением на сцене. Слушая конкретную музыку, художница тут же начнет иллюстрировать ее, ее рисунки будут проецироваться на большой экран над сценой. Во время концерта актеры Валдис Ванагс и Алексей Гейко будут рассказывать сказки и оживят образ ЛеНеСОна. Музыка Равеля прекрасно пробуждает фантазию, и это доказал аниматор классической музыки Том Скотт (Scott), который для каждой из сказок «Моей Матушки-Гусыни» создал анимационный короткометражный фильм.
Автор всемирно известного «Болеро», французский композитор Морис Равель (Ravel, 1875–1937), написал «Мою Матушку-Гусыню» в 1910 году, посвятив это произведение детям своего друга, двум юным пианистам Мими и Жану Годебским. У Равеля не было своих детей, но, несмотря на это, он обожал мир детских фантазий. Он старался писать музыку, чтобы дети могли ее исполнять и чтобы она отражала мир детства. В основе музыки «Моей Матушки-Гусыни» лежат сказки, французского писателя Шарлем Перро (Perrault), которые были популярны во эпоху Равеля и хорошо знакомы всем и в наше время, например, «Спящая красавица».
29 сентября артисты исполнят музыку Мориса Равеля дважды: в 11.00 концерт пройдет на русском языке с Алексеем Гейко, а в 14.00 концерт проведет на латышском языке Валдис Ванагс. Билеты можно приобрести в кассах Большой гильдии и в «Biļešu paradīze». Чтобы поддержать многодетные семьи, предлагаем 30% скидку обладателям карты 3+ Goda ģimene.
Главный герой концертных представлений – ЛеНеСОн. Он с помощью разных примеров помогает детям раздвинуть музыкальные горизонты, узнать оркестровые тайны, объясняет услышанное в программе, учит, как вести себя на концерте. В антрактах концерта ЛеНеСОн с детьми решает творческие задачи, такие, как, например, знакомство с музыкальными инструментами, тематические игры и другие интересные вещи. В зависимости от языка, на котором ведется концерт, в образе ЛеНеСОна выступают актеры Валдис Ванагс или Алексей Гейко. «Слушание музыки дополняется рисованием, которое пробуждает фантазию, или увлекательными и остроумными диалогами актеров», – рассказывает художественный руководитель и дирижер программ Андрис Вецумниекс.
Второй концерт цикла состоится 10 ноября и пройдет под знаком английского композитора Эдварда Элгара и его произведения «Юный дирижер». Английский композитор Эдвард Элгар (1857–1934) в детстве сочинял небольшие пьесы для спектаклей семейного театра. Свои композиции он объединил в записной книжке и через много лет, основываясь на этих набросках, составил две сюиты опуса «Юный дирижер». Эти сюиты – воспоминания композитора о музыке, сочиненной в детстве. Часть из детских миниатюр композитор оставил в сюите, которую написал, когда ему уже было 22 года и он возглавлял духовой оркестр и работал как музыкальный администратор психиатрической лечебницы в Вустере.
2 февраля состоится третье концертное представление. В его программе сюита «Карнавал животных» французского композитора Камиля Сен-Санса (1835–1921). Это юмористическая сюита из 14 частей, которая сначала была написана для двух пианистов и небольшой оркестровой группы. «Карнавал животных» – самое популярное сочинение Сен-Санса. Композитор как бы подшучивает над друзьями, коллегами и их музыкой. Сам автор подчеркивал, что это такой шаг в сторону от его серьезного композиторского образа. Каждая из 14 частей представляет определенного животного: здесь есть лев, осел, слон, лебедь и другие животные и птицы. Сен-Санс шутил, что самые страшные звери – это пианисты. Музыка прекрасна: она веселая и серьезная одновременно. Самая знаменитая часть цикла – «Лебедь», она своим успокаивающим виолончельным звучанием отображает легкое скольжение птицы по поверхности воды, а фортепианная партия как бы рисует постоянное движение ног лебедя под водой. В программе концерта прозвучит и произведение молодого композитора Екабса Бернатса «Карнавал животных 2.0», в котором остроумно обрисована прогулка по Рижскому Зоопарку.
Семейный концертный сезон ЛНСО завершится 27 апреля циклом английского композитора Бенджамина Бриттена «Музыкальные вечера». Бенджамин Бриттен (1913–1976) был самым выдающимся английским композитором 20-го столетия, он создал широчайший круг произведений, который включает оперы, вокальные, оркестровые и камерные сочинения. В программе семейного концертного цикла прозвучит «Простая симфония» Бриттена. Эту симфонию композитор написал, когда ему был 21 год, он использовал в ней темы, которые сочинил сам в возрасте от девяти до двенадцати лет. Симфонию Бриттен посвятил Одри Олстон – учительнице музыки в Норидже, которая учила его игре на альте.