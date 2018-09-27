Слушай и учись. ЛеНеСОн знакомит с симфонической музыкой для детей

Это будет уже 11-й сезон сотрудничества ЛНСО и ЛеНеСОна, и в первом концерте цикла у вас будет возможность и слушать, и смотреть сюиту «Моя Матушка-Гусыня» французского композитора Мориса Равеля, а в антрактах участвовать в творческих играх и знакомиться с музыкальными инструментами. Режиссер и драматург концертного цикла Андрис Калнозолс.

В общей сложности на этот сезон намечены четыре концерта, в которых дети смогут познакомиться с классической музыкой, которая или написана для детей, или доступна для детского восприятия, а также узнать о различных оркестровых инструментах и участвовать в творческих мастерских.

Концертный цикл предназначен для детей от 5 до 11 лет. Каждая программа будет представлена на латышском и русском языках.

Одна из новинок нынешнего сезона – это живые иллюстрации молодой художницы Вивианны Марии Станиславской, которые будут рождаться вместе с музыкальным исполнением на сцене. Слушая конкретную музыку, художница тут же начнет иллюстрировать ее, ее рисунки будут проецироваться на большой экран над сценой. Во время концерта актеры Валдис Ванагс и Алексей Гейко будут рассказывать сказки и оживят образ ЛеНеСОна. Музыка Равеля прекрасно пробуждает фантазию, и это доказал аниматор классической музыки Том Скотт (Scott), который для каждой из сказок «Моей Матушки-Гусыни» создал анимационный короткометражный фильм.

Автор всемирно известного «Болеро», французский композитор Морис Равель (Ravel, 1875–1937), написал «Мою Матушку-Гусыню» в 1910 году, посвятив это произведение детям своего друга, двум юным пианистам Мими и Жану Годебским. У Равеля не было своих детей, но, несмотря на это, он обожал мир детских фантазий. Он старался писать музыку, чтобы дети могли ее исполнять и чтобы она отражала мир детства. В основе музыки «Моей Матушки-Гусыни» лежат сказки, французского писателя Шарлем Перро (Perrault), которые были популярны во эпоху Равеля и хорошо знакомы всем и в наше время, например, «Спящая красавица».

29 сентября артисты исполнят музыку Мориса Равеля дважды: в 11.00 концерт пройдет на русском языке с Алексеем Гейко, а в 14.00 концерт проведет на латышском языке Валдис Ванагс. Билеты можно приобрести в кассах Большой гильдии и в «Biļešu paradīze». Чтобы поддержать многодетные семьи, предлагаем 30% скидку обладателям карты 3+ Goda ģimene.