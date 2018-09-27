Суд вынес приговор взломавшему серверы Apple подростку

Подростка из Австралии, взломавшего серверы Apple, приговорили к восьми месяцам испытательного срока. Имя хакера разглашать не стали. Известно, что на момент совершенного подростком взлома ему было 16 лет. Об этом пишет Bloomberg.
Есть информация о том, что парню помогал его друг, который еще младше возрастом. Однако информации о нем нет.
Известно, что австралиец получил доступы к серверам Apple, на которых хранился 1 ТБ информации. Прокурор отметил, что молодой человек показал высокий профессионализм при взломе защиты системы компании.
Долгое время он имел доступ к данным Apple, и в компании об этом даже не знали. Заподозрив неладное, купертинцы обратились в ФБР. В итоге ее сотрудники разыскали парня, который признался, что давно увлечен техникой Apple и хочет работать в корпорации.