Суд вынес приговор взломавшему серверы Apple подростку

Есть информация о том, что парню помогал его друг, который еще младше возрастом. Однако информации о нем нет.

Известно, что австралиец получил доступы к серверам Apple, на которых хранился 1 ТБ информации. Прокурор отметил, что молодой человек показал высокий профессионализм при взломе защиты системы компании.