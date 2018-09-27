В ФРГ правые экстремисты с 1990 года убили 169 человек

Как выяснили журналисты, после воссоединения Германии в 1990 году от рук неонацистов и других правых экстремистовпогибли не менее 169 человек. В случае еще 61 жертвы вина правых радикалов полностью не доказана, но есть указывающие на нее улики. В июне правительство ФРГ в ответ на запрос зампредседателя бундестага Петры Пау (Petra Pau) из Левой партии сообщило, что жертвами правых экстремистов с 1990 года стали 83 человека, сообщает Deutsche Welle.