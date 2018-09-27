В ФРГ правые экстремисты с 1990 года убили 169 человек

В Германии за последние 28 лет жертвами правых радикалов стали гораздо больше человек, чем указано в официальной статистике. К такому выводу пришли журналисты изданий Der Tagesspiegel и Zeit Online в ходе совместного расследования, начатого в 2010 году, сообщается на сайте газеты Die Zeit в четверг, 27 сентября.
Как выяснили журналисты, после воссоединения Германии в 1990 году от рук неонацистов и других правых экстремистовпогибли не менее 169 человек. В случае еще 61 жертвы вина правых радикалов полностью не доказана, но есть указывающие на нее улики. В июне правительство ФРГ в ответ на запрос зампредседателя бундестага Петры Пау (Petra Pau) из Левой партии сообщило, что жертвами правых экстремистов с 1990 года стали 83 человека, сообщает Deutsche Welle.
Der Tagesspiegel занимается расследованием преступлений правых радикалов и их жертв с 2000 года. За это время журналисты основательно проверили десятки случаев и передали результаты своей работы полиции. Она впоследствии обновила статистические данные, так как ранее в случае ряда убийств не был доказан политический мотив.