Пт, 28.09.2018
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Под Ригой мужчина нашел на улице петарду и поднял. Ему оторвало пальцы

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В среду в Рижском регионе у 50-летнего мужчины в руках взорвалась найденная на улице петарда, в результате чего он был доставлен в больницу с ожогом ладони и оторванными пальцами, сообщает агентство ЛЕТА.

В Курземе 35-летний мужчина получил ожоги нескольких частей тела после взрыва котла для приготовления пищи.

Кроме того, в Курземе с обширными и серьезными ожогами была доставлена 77-летняя женщина, которой стало плохо во время принятия душа. Она не сомгла найти кран горячей воды, чтобы остановить ее подачу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 947 вызовов, 134 из которых были связаны с травмами.

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