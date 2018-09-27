"Маурицио стал легендой в 1970-е годы. В 17 лет он начал работать аниматором в популярном в то время диско-баре Blow Up: он должен был заманивать молоденьких туристок в клуб.

После веселья в клубе у "комара" с копной густых волос и волосатой грудью отлично получалось заманивать их в свои объятия. Француженки, англичанки... но больше всего ему нравились немецкие фройляйн.

Количество женщин, побывавших в его постели, доходило до 500 за один сезон на побережье Адриатики - в лучшие годы", сообщает Inopressa ru.