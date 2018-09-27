Соперник Бриедиса: Моего интеллекта хватит для победы в суперсерии

Бриедис и родившийся в Армении Ноэль Гевор, известный также как Микаэлян, встретятся на ринге 10 ноября в американском городе Чикаго.

"В этом турнире принимают участие только сильнейшие мировые боксёры, но я верю в то, что моего IQ хватит для победы в турнире", - цитирует Гевора официальный сайт суперсерии.

28-летний Гевор в своей профессиональной карьере провёл 24 боя и одержал 23 победы (10 нокаутом). Свой последний бой немец провёл в сентябре прошлого года, когда победил американца Айзея Томаса.

Своё единственное поражение Гевор потерпел в мае прошлого года, уступив польском боксёру Кшиштофу Влодарчику в бое, который давал право на участие в первом сезоне Всемирной суперсерии бокса.

"С нетерпением жду бой в Чикаго. Я рад вернутся в суперсерию и с нетерпением жду, когда смогу боксировать на глазах у американской публики", - заявил Бриедис.

"Я уверен, что во время боя на трибунах будет присутствовать много латышей, которые создадут фантастическую атмосферу", - добавил латвийский боксёр.

33-летний Бриедис в своей профессиональной карьере провёл 25 боев и одержал 24 победы (18 из них нокаутом). Свой последний бой латвийский боксёр провёл в июле против француза Брэндона Делорье.

Во втором сезоне Всемирной суперсерии бокса (до 90,7 кг) примут участие ещё шесть боксёров. Бриедис на этом турнире получил первый номер посева и является фаворитом суперсерии.

Под вторым номером посеян кубинец Юньер Дортикос, который выйдет на ринг против поляка Матеуша Мастернака.