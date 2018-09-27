Соперник Бриедиса: Моего интеллекта хватит для победы в суперсерии

Соперник латвийского боксёра Майриса Бриедиса в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса Ноэль Гевор заявил, что его интеллекта хватит для того, чтобы одержать победу во всём турнире.
Бриедис и родившийся в Армении Ноэль Гевор, известный также как Микаэлян, встретятся на ринге 10 ноября в американском городе Чикаго.
"В этом турнире принимают участие только сильнейшие мировые боксёры, но я верю в то, что моего IQ хватит для победы в турнире", - цитирует Гевора официальный сайт суперсерии.
28-летний Гевор в своей профессиональной карьере провёл 24 боя и одержал 23 победы (10 нокаутом). Свой последний бой немец провёл в сентябре прошлого года, когда победил американца Айзея Томаса.
Своё единственное поражение Гевор потерпел в мае прошлого года, уступив польском боксёру Кшиштофу Влодарчику в бое, который давал право на участие в первом сезоне Всемирной суперсерии бокса.
"С нетерпением жду бой в Чикаго. Я рад вернутся в суперсерию и с нетерпением жду, когда смогу боксировать на глазах у американской публики", - заявил Бриедис.
"Я уверен, что во время боя на трибунах будет присутствовать много латышей, которые создадут фантастическую атмосферу", - добавил латвийский боксёр.
33-летний Бриедис в своей профессиональной карьере провёл 25 боев и одержал 24 победы (18 из них нокаутом). Свой последний бой латвийский боксёр провёл в июле против француза Брэндона Делорье.
Во втором сезоне Всемирной суперсерии бокса (до 90,7 кг) примут участие ещё шесть боксёров. Бриедис на этом турнире получил первый номер посева и является фаворитом суперсерии.
Под вторым номером посеян кубинец Юньер Дортикос, который выйдет на ринг против поляка Матеуша Мастернака.
Третий номер - это поляк Клиштоф Гловацкий, который выйдет на ринг против россиянина Максима Власова. Под четвёртым номером представлен Руслан Файфер из России. Ему предстоит боксировать с Эндрю Табити из США.
CONFIRMED - The 8⃣ Cruiserweight contenders AND match-ups for Season II:@BriedisMairis 🇱🇻 (1) vs Noel Mikaelian 🇩🇪@DorticosKO 🇨🇺 (2) vs @m_masternak 🇵🇱@KrzysiekGlowka 🇵🇱 (3) vs Maksim Vlasov 🇷🇺— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) August 29, 2018
Ruslan Fayfer 🇷🇺 (4) vs @AndrewTabiti89 🇺🇸#WBSS 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/cvdK4qKyLV