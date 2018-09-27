"ПСЖ" в шаге от повторения рекорда чемпионата Франции, которому больше 80 лет

"ПСЖ" у себя дома обыграл "Реймс" (4:1) и сохранил восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя.

Столичные футболисты в предыдущем сезоне также не проигрывали семь матчей подряд, но год назад у них было 19 очков, а сейчас у подопечных Томаса Тухеля максимальное количество очков - 21. Это новый клубный рекорд.

Начало матча для "ПСЖ" выдалось не самым удачным, так как гости уже на второй минуте открыли счёт. Правда, три минуты спустя Кавани сравнял, а на 24-й минуте Неймар реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Под занавес первого тайма Кавани сделал дубль, а завершил разгром гостей Томас Мёнье.

На трибунах присутствовал легендарный в прошлом баскетболист Майкл Джордан, который прибыл в Европу, чтобы посетить Кубок Райдера по гольфу.

Майкл Джордан ФОТО: EPA/LETA

В следующем матче "ПСЖ" выйдет на поле против "Ниццы" и в случае победы, парижане повторят рекорд чемпионата Франции, который был установлен в 1936 году футболистами "Лилля" - восемь побед на старте чемпионата.