"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне

Команда Клоппа в этом сезоне одержала победу во всех семи официальных матчах - шесть в чемпионате Англии и одну в Лиге чемпионов над французским "ПСЖ". Победную серию "Ливерпуля" прервал лондонский "Челси".

Счёт в матче на 59-й минуте открыл игрок "Ливерпуля" Дэниел Старридж, но спустя 20 минут Эмерсон забил за "синих" и сравнял. Победный гол на 86-й минуте забил лидер лондонцев Эден Азар.

"Челси" в этом сезоне не потерпел ещё ни одного поражения - пять побед и одна ничья в чемпионате, а также победа в стартовом матче Лиги Европы.

В 1/8 финала пробился и другой лондонский клуб - "Арсенал", который победил "Брентфорд" из Чемпионшипа (3:1). Парад голов устроил "Вест Хэм Юнайтед", который поиздевался над клубом из четвёртой английской лиги "Маклсфилд Таун" (8:0). Эта победа стала самой крупной в истории "Вест Хэма" за последние 35 лет.

Ранее из розыгрыша выбыл "Манчестер Юнайтед", который на своём поле уступил "Дерби" в серии послематчевых пенальти. Интересно, что клуб из Чемпионшипа возглавляет Фрэнк Лэмпард, который стал мировой звездой в бытность игроком "Челси", который возглавлял Моуриньо - нынешний тренер "МЮ".