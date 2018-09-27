Афиша на выходные: итальянский рынок, КВН, "Динамо" и многое другое

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами и вечеринками. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Для всей семьи: Микельдиенас, Итальянский рынок, ярмарки, выставки и кулинарные мастер-классы
Праздник осеннего урожая в Этнографическом музее
Латвийский Этнографический музей под открытым небом приглашает всех желающих на яркий праздник осеннего урожая. Гости праздника на дневном рынке по случаю Дня Микелиса смогут приобрести деревенские продукты и изделия ремесленников, попробовать вкусный тыквенный суп и принять участие в играх вместе с фольклорной общиной.
Когда: 30 сентября с 10:00 до 16:00
Где: Латвийский этнографический музей, ул. Бривдабас, 21
Цена: для школьников - 1,40 евро, для студентов - 2 евро, для пенсионеров - 2,50 евро, для взрослых - 4 евро.
Подробнее читайте здесь!
Бесплатный кулинарный мастер-класс "Осенние дары моря"
Чтобы узнать несколько новых рецептов рыбных блюд, рижане приглашаются посетить кулинарный мастер-класс школы полезного питания "Осенние дары моря". Мастер-класс, который проведет специалист по питанию Лига Балоде, может бесплатно посетить любой желающий. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заранее записаться. Количество мест ограничено!
Подробная информация и регистрация на мастер-класс здесь!
Когда: 29 сентября с 10:00 до 14:00
Где: овощной павильон Рижского центрального рынка, кухня Coffee Tower
Цена: бесплатно
Микельдиенас на Домской площади
В одном месте посетители смогут и насладиться концертом, и отведать, а также приобрести местную продукцию натуральных хозяйств, традиционные предметы современного прикладного искусства и созданные индивидуальными производителями.
Когда: 29 сентября с 10:00 до позднего вечера
Где: Домская площадь
Цена: бесплатно
Выставка "Кто чей друг?"
Выставка создана специально для детской аудитории и приглашает самых маленьких посетителей Национального художественного музея познакомиться с изображениями животных в произведениях искусства, чтобы вместе поразмышлять о таких ценностях, как дружба, преданность, сочувствие, любовь и ответственность. Цель проекта – поговорить с детьми на темы, которые обретают особую важность при знакомстве с окружающей средой. Название "Кто чей друг?" характеризует свойственную для детей форму открытия мира – задавать вопросы и в качестве главного критерия выдвигать отношения в семье и обществе.
Предварительное согласование времени посещения для групп - по эл. почте ekskursijas@lnmm.lv.
Когда: до 28 октября с 10:00 до 17:00
Где: Латвийский национальный художественный музей, ул. Я. Розенталя, 1
Цена: 0,50 - 3,50 евро
Интерактивная выставка Future Live
В Elkor Plaza свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.
Когда: 29 и 30 сентября с 11:00 до 20:00
Где: Бривибас гатве, 201
Цена: от 8 евро
Итальянский рынок в квартале Калнциема
Ежегодный Итальянский рынок порадует посетителей итальянской культурой и очаровательной музыкой, изысканными винами и деликатесами. Латышские “итальянцы” и итальянцы из Италии познакомят гостей с национальными блюдами Италии: твердыми и мягкими сырами, гранито, джелато, пиццей, прошутто, песто, вкусными десертами, винами и настоящим итальянским кофе. Послы итальянской культуры в Латвии L’ITALII проведут мастер-классы, где познакомят гостей с итальянскими традициями.
Когда: 29 сентября с 10:00 до 16:00
Где: ул. Калнциема, 35
Цена: бесплатно
Концерты и культурные события: фильм с Нагиевым, "Летучий голландец" в Опере, КВН и джаз-круиз
Премьера фильма "Непрощённый"
Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет "Башкирских авиалиний", в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным самолетом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы — и находит их тела. Калоев теряет все, ради чего он жил. Теперь его некогда наполненный детским смехом дом — кладбище. Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья, он хочет услышать слова извинения, покаяния, а ему только механически выплатили денежную компенсацию.
Зритель сам должен делать выводы, режиссер не навязывает своего взгляда.
Фильм о семейных ценностях, а не о культурных различиях и традициях.
Тема очень тонкая, подвластна перу Достоевского. На основе этих событий уже cняли в Америке и там Калоева сыграл Шварценеггер. Однако, создатели нынешнего фильма призывают не сравнивать его с американским.
Главную роль в фильме исполнил Дмитрий Нагиев.
Когда: Суббота, 29 сентября, 18:30
Где: Дом Москвы
Цена: 7.00 - 7.50 евро
Опера "Летучий голландец"
Всякий раз, когда опера Рихарда Вагнера "Летучий голландец" появляется в репертуаре ЛНО, она обозначает водораздел между легендами и реальностью, прошлым и будущим, одновременно указывая новые направления движения. Бегство от трудностей рижского периода, рискованное морское путешествие навеяли Вагнеру музыкальный образ нового произведения, которое дало начало его неповторимому стилю. С постановки "Летучего голландца" под руководством Теодора Рейтера в 1918-м году в театре свою деятельность начала труппа Latvju opera, с которой напрямую связана современная Латвийская Национальная опера и балет. Именно этим произведением в интерпретации дирижёра Мартиньша Озолиньша и режиссёра Виестура Кайриша Латвийская Национальная опера и балет отметит начало второго столетия!
"При морском побеге из Риги Вагнер застрял во времени. На веки застрявший в мифическом времени корабль снова оказался у пристани в исходной точке. Время и место – Рига. Может быть, это выброшенный на берег одинокого моря остов корабля, может быть, это упавший в пустыне самолёт. Важно, что Голландец в своих скитаниях снова заглянул в город, в котором Вагнер из капельмейстера превратился в композитора," - рассказывает о новой постановке режиссёр Виестур Кайриш.
На премьерных спектаклях главные партии исполнят приглашенные солисты: Эгилс Силиньш, Вида Микневичуте, Айн Ангерс, Корби Уэлч.
Когда: 28, 29 и 30 сентября в 19.00
Где: Латвийская национальная опера
Цена: 9 - 65 евро
Джаз-круиз Lounge FM. Эвилена Протектор
Радио Lounge FM и Rīgas Pērle продолжают серию джазовых круиз-концертов на корабле-ресторане в уютной атмосфере с трехчасовым круизом по Даугаве. Специальный гость вояжа — джазовая певица Эвилена Протектор с программой "A taste of Summer".
Эвилена Протектор - джазовая певица с отличием закончившая магистратуру джазового отделения Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, где сейчас преподает джазовый вокал. Эвилена провела год в Италии, изучая джазовый вокал в государственной консерватории «Santa Cecilia», принимала участие во множестве фестивалей и проектов. В этом году Эвилена с успехом приняла участие в популярном телевизионном проекте ”Izklausies redzēts” на телеканале TV3.
Эвилена активно сотрудничает с ведущими джазовыми музыкантами Латвии, принимает участие в проектах с несколькими биг-бендами и другими коллективами (В их числе "Pieneņu Vīns" и " JAZZATOMY").
В программе круизного концерта будут представлены фрагменты различных проектов Эвилены, что создаст необыкновенную атмосферу разнообразия жанров и их преподнесения собравшимся почитателям её таланта.
Когда: Суббота, 29 сентября, 19:00
Где: Плавучий ресторан Rīgas Pērle
Цена: 20.00 евро
Фестиваль MILLENNIUM MEMORIES
В концерте примут участие «Дискотека Авария», «Иванушки International» и t.A.T.u – иконы поколения миллениалов и одни из любимейших поп-групп не только в России, но и в Латвии. Под их песни тысячи пар встречались, влюблялись, расставались и снова воссоединялись. Мало что изменилось и сегодня – эти группы до сих пор любимы в России и Европе, их музыка пробуждает ностальгические воспоминания о волшебстве нулевых, а многочисленные поклонники восторженным хором подпевают таким легендарным композициям, как «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Тучи», «Тополиный пух», «Реви», «Малинки», «Труба зовет».
Когда: 28 сентября в 20.00
Где: в Arēna Rīga
Цена: 23.60 - 45.60 евро
Кубок мэра Риги по КВН
30 сентября в Рижском Доме Конгрессов состоится главное событие КВН в Прибалтике в этом году — традиционный Кубок мэра Риги по КВН.
Кубок мэра Риги пройдёт уже в девятый раз. За эти годы Кубок мэра Риги по КВН превратился в самый настоящий бренд, который гарантирует зрителям море позитива и замечательное настроение. Лауреатами Кубка мэра в разные годы становились такие замечательные команды, как "Днепр" (Сборная Днепропетровской области), "Триод и Диод" (Смоленск), "Сборная Камызякского края по КВНу" (Астраханская область), "Сборная Физтеха" (Долгопрудный), Сборная Грузии, "Лучшие друзья" (Минск), "Русская Дорога" (Армавир), "Союз" (Тюменская область) и "ДАЛС" (Белгород).
В этом году к нам снова приедут в гости звёзды Высшей и Премьер-лиги КВН, а также лучшие команды Чемпионата Европы. Заявки на участие в Кубке уже подали команды из Латвии, России, Беларуси, Грузии, Эстонии, Германии и Израиля. Вы увидите уже полюбившихся вам КВН-щиков, а также новые команды, которым только предстоит стать вашими любимцами
Специальные гости – Чемпионы Высшей лиги КВН "Триод и диод" (Смоленск) и резидент Comedy Club Андрей Скороход.
Когда: Воскресенье, 30 сентября, 19:00
Где: Рижский дом конгрессов
Цена: 10.50 - 35.00 евро
Рижская международная биеннале современного искусства
Рижская международная биеннале современного искусства (RIBOCA) под названием «Это было навсегда, пока не кончилось» проходит со 2 июня по 28 октября 2018 года под кураторством Катерины Грегос происходит на разных площадках в Риге.
Биеннале представляет работы 104 художников (треть из которых - из стран Балтии), включая большое количество новых, специально созданных по заказу биеннале произведений, 10 скульптур в общественных пространствах. Помимо выставок Публичная программа RIBOCA организует перформансы, лекции, дебаты, симпозиумы, воркшопы, показы фильмов и другие мероприятия.
Где: бывший биологический факультет Латвийского университета, Андрейсала, арт-центр Зузеум, квартира Кристапа Морберга, бывшая текстильная фабрика Большевичка, Kanepes Kulturas Centre, арт-квартал “Sporta2” и арт-станция Дубулты.
Когда: с 11:00 до 20:00 по субботам и воскресеньям
Цена: 15.00 - 30.00 евро
Спорт: футбол, хоккей и ралли-кросс
Футбол. Высшая лига SynotTip
Центральным матч тура и, возможно, всего чемпионата, состоится 29 сентября в Риге. В 19:30 на стадионе "Аркадия" встретятся лидер чемпиона "Рига" и "РФШ", которая занимает вторую строчку и имеет матч в запасе. Эта игра может стать чемпионской для "Риги", ведь в случае победы, они практически гарантируют себе золотые медали. Для "РФШ" этот матч также является очень важным и в случае победы они также будут претендовать на первое место в чемпионате. Скучно не будет!
FK Metta/LU – Spartaks Jūrmala
Когда: 28 сентября в 19:00
Где: Стадион "Даугава", Рига
Valmiera Glass ViA – FK Liepāja/Mogo
Когда: 29 сентября в 13:00
Где: MTC "Staicele"
FK Ventspils – FK Jelgava
Когда: 29 сентября в 15:00
Где: O/C "Ventspils"stadions
RFS – Riga FC
Когда: 29 сентября в 19:30
Где: Стадион "Arkādija", Рига
Kopvērtējums pēc 22. kārtas bez pozīciju izmaiņām, taču ar @RigaFC_Official tuvāko sekotāju @RFSDaily un @fkventspils_ pietuvošanos! 🔥🔥 #Virsliga2018 #Futbols #SynotTipLatvija pic.twitter.com/dByBPHfNYO— SynotTip Virslīga (@FutbolaVirsliga) 26 сентября 2018 г.
Континентальная Хоккейная Лига
Рижское "Динамо" проведёт очередной матч в рамках КХЛ. На этот раз подопечные Гирта Анкипанса принимают дома астанинский "Барыс". Затем латвийский клуб проведёт три матча на выезде, поэтому приходите поддержать нашу команду перед выездными матчами!
Динамо Рига — Барыс Астана
Когда: 29 сентября в 17:00
Где: Арена Рига
Чемпионат Латвии по ралли-кроссу. Шестой этап
Уже традицией стало то, что завершение сезона чемпионата Латвии по ралли-кроссу проходит на трассе 333. В этом году заключительный шестой этап состоится 29 сентября. Так как это завершение сезона, то напряжённая борьба ожидается во всех видах: LADA RX, Super 1600, Touring 2000, OPEN, а также CK 650 и Xtreme баги.
Когда: 29 сентября в 10:00
Где: Sporta komplekss 333, Ропажи
Цена: Взрослые — 10 евро, детям от 7 до 12 лет, пенсионерам и инвалидам — 5 евро, детям до 7 лет — бесплатно.