Афиша на выходные: итальянский рынок, КВН, "Динамо" и многое другое

Когда: 29 сентября с 10:00 до 16:00

Где: ул. Калнциема, 35

Цена: бесплатно

Концерты и культурные события: фильм с Нагиевым, "Летучий голландец" в Опере, КВН и джаз-круиз

Дмитрий Нагиев ФОТО: Itar_Tass/Scanpix

Премьера фильма "Непрощённый"

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет "Башкирских авиалиний", в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным самолетом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы — и находит их тела. Калоев теряет все, ради чего он жил. Теперь его некогда наполненный детским смехом дом — кладбище. Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья, он хочет услышать слова извинения, покаяния, а ему только механически выплатили денежную компенсацию.

Зритель сам должен делать выводы, режиссер не навязывает своего взгляда.

Фильм о семейных ценностях, а не о культурных различиях и традициях.

Тема очень тонкая, подвластна перу Достоевского. На основе этих событий уже cняли в Америке и там Калоева сыграл Шварценеггер. Однако, создатели нынешнего фильма призывают не сравнивать его с американским.

Главную роль в фильме исполнил Дмитрий Нагиев.

Когда: Суббота, 29 сентября, 18:30

Где: Дом Москвы

Цена: 7.00 - 7.50 евро

Опера "Летучий голландец"

Всякий раз, когда опера Рихарда Вагнера "Летучий голландец" появляется в репертуаре ЛНО, она обозначает водораздел между легендами и реальностью, прошлым и будущим, одновременно указывая новые направления движения. Бегство от трудностей рижского периода, рискованное морское путешествие навеяли Вагнеру музыкальный образ нового произведения, которое дало начало его неповторимому стилю. С постановки "Летучего голландца" под руководством Теодора Рейтера в 1918-м году в театре свою деятельность начала труппа Latvju opera, с которой напрямую связана современная Латвийская Национальная опера и балет. Именно этим произведением в интерпретации дирижёра Мартиньша Озолиньша и режиссёра Виестура Кайриша Латвийская Национальная опера и балет отметит начало второго столетия!

"При морском побеге из Риги Вагнер застрял во времени. На веки застрявший в мифическом времени корабль снова оказался у пристани в исходной точке. Время и место – Рига. Может быть, это выброшенный на берег одинокого моря остов корабля, может быть, это упавший в пустыне самолёт. Важно, что Голландец в своих скитаниях снова заглянул в город, в котором Вагнер из капельмейстера превратился в композитора," - рассказывает о новой постановке режиссёр Виестур Кайриш.

На премьерных спектаклях главные партии исполнят приглашенные солисты: Эгилс Силиньш, Вида Микневичуте, Айн Ангерс, Корби Уэлч.

Когда: 28, 29 и 30 сентября в 19.00

Где: Латвийская национальная опера

Цена: 9 - 65 евро

Джаз-круиз Lounge FM. Эвилена Протектор