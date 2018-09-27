Это не шутка: В Елгаве выпал первый снег
27 сентября 2018, 14:12
25 сентября в Елгаве выпал первый снег. И это не шутка, а информация Латвийского центра геологии, среды и метеорологии. Снег в этот день был зарегистрирован на Елгавской станции метеонаблюдений (она находится в Яунсвирлаукской волости), а также в Вентспилсе.
Столь ранний снег в Латвии прежде наблюдался только 19 сентября 1969 года в Айнажи и 23 сентября 1973 года в Резекне, где выпало даже 3 см снега.
В Елгаве этот рекорд уникален тем, что еще за 4 дня до первого вестника зимы, 21 сентября, на этой же станции метеонаблюдений зафиксирована температура воздуха +30 градусов.
Чудеса небесной канцелярии не перестают удивлять.