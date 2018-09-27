Пт, 28.09.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Это не шутка: В Елгаве выпал первый снег

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: novaja.lv

25 сентября в Елгаве выпал первый снег. И это не шутка, а информация Латвийского центра геологии, среды и метеорологии. Снег в этот день был зарегистрирован на Елгавской станции метеонаблюдений (она находится в Яунсвирлаукской волости), а также в Вентспилсе.

Столь ранний снег в Латвии прежде наблюдался только 19 сентября 1969 года в Айнажи и 23 сентября 1973 года в Резекне, где выпало даже 3 см снега.

В Елгаве этот рекорд уникален тем, что еще за 4 дня до первого вестника зимы, 21 сентября, на этой же станции метеонаблюдений зафиксирована температура воздуха +30 градусов.

Чудеса небесной канцелярии не перестают удивлять.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ