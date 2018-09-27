Это не шутка: В Елгаве выпал первый снег

25 сентября в Елгаве выпал первый снег. И это не шутка, а информация Латвийского центра геологии, среды и метеорологии. Снег в этот день был зарегистрирован на Елгавской станции метеонаблюдений (она находится в Яунсвирлаукской волости), а также в Вентспилсе.