Украинского футболиста призвали отказаться от интервью на русском

"Также ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь", — написал Несенюк, отметив, что считает Ярмоленко патриотом Украины.

"Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском. Это же так просто и естественно. Это нужно не нам, это нужно тебе, нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине", — заключил он.