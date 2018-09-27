Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Украинского футболиста призвали отказаться от интервью на русском

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Андрей Ярмоленко

ФОТО: Phil Noble/Reuters/Scanpix

Глава департамента по связям с общественностью киевского "Динамо" Николай Несенюк раскритиковал украинского хавбека "Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко за использование русского языка при общении с журналистами с Украины. Обращение опубликовано в Facebook-аккаунте Несенюка.

"Также ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь", — написал Несенюк, отметив, что считает Ярмоленко патриотом Украины.

"Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском. Это же так просто и естественно. Это нужно не нам, это нужно тебе, нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине", — заключил он.

28-летний полузащитник присоединился к английскому клубу в июле 2018-го. Ранее Ярмоленко выступал за дортмундскую "Боруссию", куда перешел из киевского "Динамо" в 2017 году. В составе сборной Украины футболист провел 79 матчей и забил 36 голов.

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