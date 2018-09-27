McDonald’s уберет консерванты и ароматизаторы из бургеров

Изменения касаются гамбурегор, чизбургеров, двойных чизбургеров, биг маков и др. Искусственные добавки, выявленные в булочках, сыре и соусах для некоторых из наиболее известных бургеров McDonald's, более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.

Отказ от искусственных ингредиентов и их замена натуральными сократит срок хранения продуктов или потребует их дополнительного замораживания, предупредила компания.