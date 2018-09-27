Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

McDonald’s уберет консерванты и ароматизаторы из бургеров

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«McDonalds» restorāns fen šui stilā

ФОТО: SCANPIX/SIPA

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's откажется от консервантов, ароматизаторов и красителей при приготовлении бургеров. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения касаются гамбурегор, чизбургеров, двойных чизбургеров, биг маков и др. Искусственные добавки, выявленные в булочках, сыре и соусах для некоторых из наиболее известных бургеров McDonald's, более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.

Отказ от искусственных ингредиентов и их замена натуральными сократит срок хранения продуктов или потребует их дополнительного замораживания, предупредила компания.

В случае сыра и других продуктов заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, однако проблема возникает в случае маринованных огурцов, используемых в бургерах McDonald's.

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