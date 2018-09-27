Аугулис: отставка главы "RB Rail" не помешает реализации "Rail Baltica"

Латвия с 2015 года целенаправленно развивала проект и добилась успехов, отметил он. "Проект развивается в соответствии с подписанными межгосударственными и евросоюзными договорами.

Страны договорились о его реализации на уровне правительств и выполняют договоренности. Хотелось бы подчеркнуть, что Латвия - отличница в реализации проекта, так как первой из его участников решением Кабинета министров еще в 2016 году утвердила расположение магистрали и в 2018 году подписала договор о проектировании", - отметил Аугулис.

Как сообщалось, Рубеса подала совету "RB Rail" прошение об отставке. Прошение вступает в силу с момента его подачи.

Рубеса была назначена на эту должность в 2015 году, срок ее полномочий истекает в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что "RB Rail" ищет нового руководителя на смену вызвавшей недовольство части акционеров Байбы Рубесы. По неофициальной информации, акционеры хотели бы, чтобы новый руководитель компании был не из балтийских стран, а из Польши или Финляндии.

Председатель наблюдательного совета "RB Rail" и гендиректор" Rail Baltic Estonia" Рийа Силлаве ранее сообщила агентству BNS, что для поиска руководителя нанята компания по подбору персонала "Amrop", кроме того, планируется объявить открытый конкурс.

В феврале этого года акционеры "RB Rail" из Эстонии и Литвы выразили недовольство работой Рубесы. Латвийские акционеры тогда воздержались, и вопрос о ее отзыве с должности наблюдательным советом не рассматривался.