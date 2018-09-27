На мероприятии в Лос-Анджелесе известная модель из Дании появилась в длинном черном платье с очень откровенным декольте. Именно глубокий вырез спереди и привлек внимание к странной форме груди Нильсен.

Поклонники пришли к выводу, что причина - в неудачной пластической операции, в результате которой бюст их любимицы стал выглядеть неестественно.

Добавим, что компанию Бриджит в этот вечер составил ее муж, продюсер Матти Десси, с которым она уже 12 лет счастлива в браке и именно которому три месяца назад родила дочь Фриду.