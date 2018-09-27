55-летняя модель, актриса и бывшая супруга звезды Голливуда Сильвестра Сталлоне, которая три месяца назад в пятый раз стала мамой, на днях впервые после родов появилась на публике. Бриджит Нильсен продемонстрировала идеальную фигуру, однако просто шокировала своим "квадратным бюстом".
На мероприятии в Лос-Анджелесе известная модель из Дании появилась в длинном черном платье с очень откровенным декольте. Именно глубокий вырез спереди и привлек внимание к странной форме груди Нильсен.
Поклонники пришли к выводу, что причина - в неудачной пластической операции, в результате которой бюст их любимицы стал выглядеть неестественно.
Добавим, что компанию Бриджит в этот вечер составил ее муж, продюсер Матти Десси, с которым она уже 12 лет счастлива в браке и именно которому три месяца назад родила дочь Фриду.