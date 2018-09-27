Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Силиконовый кошмар: бывшая жена Сталлоне шокировала квадратной грудью ФОТО

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ФОТО: AFP/SCANPIX

55-летняя модель, актриса и бывшая супруга звезды Голливуда Сильвестра Сталлоне, которая три месяца назад в пятый раз стала мамой, на днях впервые после родов появилась на публике. Бриджит Нильсен продемонстрировала идеальную фигуру, однако просто шокировала своим "квадратным бюстом".

На мероприятии в Лос-Анджелесе известная модель из Дании появилась в длинном черном платье с очень откровенным декольте. Именно глубокий вырез спереди и привлек внимание к странной форме груди Нильсен.

Поклонники пришли к выводу, что причина - в неудачной пластической операции, в результате которой бюст их любимицы стал выглядеть неестественно.

Добавим, что компанию Бриджит в этот вечер составил ее муж, продюсер Матти Десси, с которым она уже 12 лет счастлива в браке и именно которому три месяца назад родила дочь Фриду.

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