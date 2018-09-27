Подорожают мясо птицы, яйца, хлеб и какао

Из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых в мире в этом году был меньше на 1,4%, и мировые запасы зерна сократятся на 11% (в крупнейших странах-экспортерах - на 23%). Урожай пшеницы в ЕС и странах СНГ уменьшился впервые за несколько лет, при этом одновременно прогнозируется самый высокий уровень ее потребления. Цена пшеницы выросла на 10-30%, но не превышает среднего уровня последних десяти лет. В Латвии урожай зерна в этом году на 24% меньше, что повлияет на цены мучных изделий, которые могут повыситься.

Гулбе отметила, что в настоящее время многие продукты питания в Латвии дороже, чем в Литве и Эстонии. Это может быть связано с тем, что в Литве больше людей с низкой платежеспособностью, а конкуренция гораздо выше, чем в Латвии. Например, самый дешевый ржаной хлеб в Латвии стоит 63 цента за килограмм, а белый - 87 центов. В Литве самый дешевый черный хлеб стоит 41 цент за килограмм, белый - 70 центов за килограмм.

По словам руководителя центра, могут повыситься и цены какао, так как его производство на мировом рынке уменьшилось на 2%, тогда как глобальное потребление выросло на 4%. На цены какао влияет уменьшение поставок из Кот-д'Ивуара и политическая нестабильность в Камеруне.

Как сообщила Гулбе, роста цен на молочные продукты не прогнозируется, так как их производство в Европе растет. В ЕС немного повысились только цены на сливочное масло. В Латвии самая низкая стоимость сливочного масла в расфасованном виде - чуть ниже 7 евро за килограмм.

Цены на сахар с начала этого года снижаются - по сравнению с предыдущим годом они почти на 30% меньше. Цены на сахар могут повыситься, если на рынок будет влиять рост цен на нефть, так как это вынудит направлять больше сахара на производство спирта.

Мировые цены ни одного из видов мяса значительно не изменились по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на рост затрат на корма, до конца года не прогнозируется и роста цен на свинину.

Цены кофе сохраняются на низком уровне, и их рост не прогнозируется.