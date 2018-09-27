Сильный ветер, ночью теплее, чем днем, угроза затоплений: синоптики выступили с предупреждением

По всей стране объявлено желтое предупреждение, в Курземе и Видземе - оранжевое предупреждение. По прогнозам синоптиков, порывы юго-западного, западного ветра достигнут скорости 20-23 метров в секунду, а во второй половине ночи в Курземе, а утром в пятницу и в Видземе порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 25-28 метров в секунду.

Усиление ветра начнется поздним вечером в Курземе, в первой половине дня в пятницу он стихнет, но Латгале самые сильные порывы, возможно, достигнут только днем.

Ожидается облачная погода, местами с прояснениями, возможны дожди. Ночью и с утра местам ожидаются интенсивные ливни, не исключены и гроза с градом.

Ночью температура воздуха повысится до +12..+16 градусов, с утра станет прохладнее, днем температура воздуха составит всего +8..+13 градусов.

В Риге в ночь на пятницу усилится юго-западный ветер, с утра будет дуть порывистый западный ветер, затем он сменит направление на северо-западное, в течение дня он стихнет. Максимальные порывы ветра составят 23 метра в секунду, у моря - до 28 метров в секунду. Временами будут идти дожди. Температура воздуха составит от +16 градусов ночью до +12 градусов днем.

Как уже сообщал Русский TVNET, циклон, который в пятницу ночью и утром будет сопровождаться очень сильным ветром, в Риге вызовет значительное повышение уровня воды в море.

В пятницу около 10.00 вода может подняться на 140 см выше средней отметки по балтийской системе высот или на 155 см - по латвийской системе. Это примерно на 20 см выше зарегистрированного в среду вечером максимума и соответствует критериям второго (оранжевого) уровня предупреждения.