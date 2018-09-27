Вышел первый трейлер "Людей Икс": "Темный Феникс"
27 сентября 2018, 16:00
Киностудия 20th Century Fox представила первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Главную роль в фильме исполнила актриса Софи Тернер, известная по телесериалу "Игра престолов".
В трейлере показан эпизод детской травмы одной из главных героинь франшизы Джин Грей — автокатастрофа, которая убила ее родителей. Этот фрагмент с травмой является частью обширного повествования о жизни Джин, которая может причинять боль своими способностям, а также о ее борьбе.