Пт, 28.09.2018
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Вышел первый трейлер "Людей Икс": "Темный Феникс"

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ФОТО: YouTube

Киностудия 20th Century Fox представила первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Главную роль в фильме исполнила актриса Софи Тернер, известная по телесериалу "Игра престолов".

В трейлере показан эпизод детской травмы одной из главных героинь франшизы Джин Грей — автокатастрофа, которая убила ее родителей. Этот фрагмент с травмой является частью обширного повествования о жизни Джин, которая может причинять боль своими способностям, а также о ее борьбе.

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