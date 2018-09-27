В Швеции задержан пьяный водитель из Эстонии: выезжал на встречку и цеплял бордюры
27 сентября 2018, 15:32
Одна шведская семья преследовала фургон с эстонскими номерами, который неоднократно создавал на дороге аварийные ситуации. Авторы видео вызвали полицию, передает Postimees.
Изначально увидевшая на дороге виляющий из стороны в сторону фургон Mercedes семья подумала, что водитель просто не понимает дорожных знаков, но вскоре у них возникло подозрение, что водитель может быть пьян, объясняется в видео.
Семья связалась с полицией и следовала за автомобилем. Стиль вождения подтверждал, что водитель нетрезв. Так, например, он заезжал на бордюр, выезжал на встречную полосу.
Полиция приехала, когда подозрительный водитель уже остановился, по словам автором видео, стражи правопорядка подтвердили, что водитель был в нетрезвом виде. Он был задержан.