В Швеции задержан пьяный водитель из Эстонии: выезжал на встречку и цеплял бордюры

Изначально увидевшая на дороге виляющий из стороны в сторону фургон Mercedes семья подумала, что водитель просто не понимает дорожных знаков, но вскоре у них возникло подозрение, что водитель может быть пьян, объясняется в видео.

Семья связалась с полицией и следовала за автомобилем. Стиль вождения подтверждал, что водитель нетрезв. Так, например, он заезжал на бордюр, выезжал на встречную полосу.