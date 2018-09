Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе) Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что, теперь, если будете приглашать нас куда нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами! @ksenialferova

