Несколько лет назад Ксения Алферова и Егор Бероев основали благотворительный фонд «Я есть». Он занимается помощью детям и взрослым с синдромом Дауна в адаптации в обществе.

На днях супруги объявили о том, что станут опекунами одного из подопечных своего фонда. Новый член семьи актеров — 36-летний Влад Саноцкий, недавно потерявший маму. Несмотря на возраст, Владу необходима помощь из-за врожденного диагноза.

«Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе. Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня.

Так что теперь если будете приглашать нас куда-нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами!» — прокомментировал Бероев новость о новом члене семьи в Instagram.