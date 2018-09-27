Известные российские актеры Ксения Алферова и Егор Бероев рассказали о прибавлении в их семействе — пара взяла на себя заботу о подопечном своего благотворительного фонда. Новым членом семьи стал молодой человек, родившийся с синдромом Дауна, пишет Woman.ru.
Несколько лет назад Ксения Алферова и Егор Бероев основали благотворительный фонд «Я есть». Он занимается помощью детям и взрослым с синдромом Дауна в адаптации в обществе.
На днях супруги объявили о том, что станут опекунами одного из подопечных своего фонда. Новый член семьи актеров — 36-летний Влад Саноцкий, недавно потерявший маму. Несмотря на возраст, Владу необходима помощь из-за врожденного диагноза.
«Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе. Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня.
Так что теперь если будете приглашать нас куда-нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами!» — прокомментировал Бероев новость о новом члене семьи в Instagram.
Ксения Алферова и Егор Бероев активно способствуют адаптации Влада к самостоятельной жизни. Звездные супруги помогли подопечному сделать ремонт в квартире, обновили его гардероб.
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Немного поэзии в талантливом исполнении талантливого Влада, вам в ленту!!!! Влад, как, должна вам доложить, многие люди с дополнительной хромосомой, очень артистичный! Пока выбирали наряды в @boscooutlet, Влад периодически баловал нас стихами! Новый наряд, новый образ и как результат, новое исполнение!!!! Сегодня Влад впервые в новом сезоне пошёл на занятие в Инклюзионе ( театральная студия), его там любят, его там ждали!!!! На сегодня все!!! Обнимаем и хорошего вечера желаем! Ваши Влад и Ксюша! #явладярад #сопровождаемоепроживание #фондяесть @fond_yaest #люблюжизнь #ловимгновение #мыучимсяжитьвместе #удивительныелюди #солнечныедети #синдромдауна
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Дорогие друзья, продолжаю знакомить вас с началом самостоятельной жизни Влада ( напоминаю, Влад счастливый обладатель дополнительной хромосомы, недавно потерял маму и теперь в отличие от многих других людей с синдромом дауна, оказавшихся в подобной ситуации, благодаря большому количеству друзей и Фонду «Я есть!», не попал в Пни, а начал самостоятельную жизнь под руководством наставника). Осень пришла, пора утепляться. Наши друзья @bosco_di_ciliegi предложили нам прийти вместе в один из их магазинов и выбрать все, что нужно, чем мы сейчас и занимаемся!!!! Приятно смотреть за превращением Влада в денди!!! Хорошего всем вечера! Продолжение следует! Ваши Ксюша и Влад! #фондяесть @fond_yaest #явладярад #сопровождаемоепроживание #удивительныйдом #остаткисладки #дополнительнаяхромосома #мыучимсяжитьвместе #синдромдауна #солнечныедети
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В процессе выбора мебели для новой квартиры Влада! Влад, счастливый обладатель дополнительной хромосомы, недавно потерял маму. Мы его слишком любим, чтобы отдать государству в концлагерь под названием Пни ( психоневрологический интернат). Поэтому Влад теперь будет учится жить самостоятельно под чутким руководством наставника. Это называется сопровождаемое проживание. Телек мы не купили, но купили книжные полки, у влада много книг, он любит поэзию, знает очень много стихотворений наизусть и замечательно их декламирует! Пожелайте ему удачи! Ваша Ксюша! #фондяесть @fond_yaest #мыучимсяжитьвместе #явладярад #новаяжизньвлада #друзья #сопровождаемоепроживание #солнечныедети #удивительныелюди #дополнительнаяхромосома #синдромдауна
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Второй день наведения уюта у Влада! Покупаем, докупаем, вешаем, собираем..... сегодня первая ночь у влада самостоятельная, говорит, что один он никогда не скучает и очень доволен происходящим! Учимся мыть полы! Всем хорошего вечера! Устала! До завтра! Ваша Ксюша! #фондяесть @fond_yaest #мыучимсяжитьвместе #явладярад #сопровождаемоепроживание #удивительныйдом #дополнительнаяхромосома #синдромдауна #удивительныелюди @volkswagenrus