Пт, 28.09.2018
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"Ювентус" впервые за 88 лет начал сезон с семи побед подряд

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Пауло Дибала

ФОТО: MASSIMO PINCA/REUTERS/SCANPIX

Туринский "Ювентус" в среду одержал шестую победу подряд в чемпионате Италии. Футболисты "старой синьоры" дома принимали "Болонью" (2:0).

Оба мяча футболисты "Ювентуса" провели в начале игры - на 11-й минуте счёт открыл Пауло Дибала, а на 16-й Блез Матюиди. Роналду в этом матче остался без забитого мяча, но несмотря на это португалец остаётся лучшим бомбардиром "Юве" - на его счету три мяча в семи матчах.

"Ювентус" в нынешнем сезоне ещё ни разу не проиграл. В последний раз такое было в 1930 году. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли все семь встреч на старте – шесть в чемпионате Италии и еще одну – в Лиге чемпионов.

В другом матче вице-чемпион Италии "Наполи" дома обыграл футболистов "Пармы" (3:0) и продолжил преследование туринцев в турнирной таблице. 28 сентября состоится центральный матч в Серии А - "Ювентус" у себя дома сыграет с "Наполи".

Серию без побед прервала столичная "Рома", которая дома разгромила "Фрозиноне" (4:0). Ранее римляне дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус" (18 очков), следом за ним идёт "Наполи" (15 очков). Замыкает тройку лидеров "Лацио", у которого 12 очков.

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