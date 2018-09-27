"Ювентус" впервые за 88 лет начал сезон с семи побед подряд

Оба мяча футболисты "Ювентуса" провели в начале игры - на 11-й минуте счёт открыл Пауло Дибала, а на 16-й Блез Матюиди. Роналду в этом матче остался без забитого мяча, но несмотря на это португалец остаётся лучшим бомбардиром "Юве" - на его счету три мяча в семи матчах.

"Ювентус" в нынешнем сезоне ещё ни разу не проиграл. В последний раз такое было в 1930 году. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли все семь встреч на старте – шесть в чемпионате Италии и еще одну – в Лиге чемпионов.

В другом матче вице-чемпион Италии "Наполи" дома обыграл футболистов "Пармы" (3:0) и продолжил преследование туринцев в турнирной таблице. 28 сентября состоится центральный матч в Серии А - "Ювентус" у себя дома сыграет с "Наполи".

Серию без побед прервала столичная "Рома", которая дома разгромила "Фрозиноне" (4:0). Ранее римляне дважды сыграли вничью и дважды проиграли.