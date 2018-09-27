Пт, 28.09.2018
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Стали известны места проведения чемпионата мира по хоккею в 2023, 2024 и 2025 годах

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ФОТО: Vladimir Astapkovich/Sputnik/Scanpix

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России, в городе Санкт-Петербург, сообщает "Чемпионат".

Решение по этому вопросу принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея на льду (IIHF), который проходит сейчас на Мальте.

Напомним, что к 2023 году в Санкт-Петербурге планируется построить самый большой ледовый дворец в мире. По словам президента петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадия Тимченко, стоимость строительства арены составит не менее 20 млрд рублей.

Также стали известны места проведения в последующие года: в 2024 чемпионат стартует в Чехию, а в 2025 мировой форум примет Швеция.

Официальное объявление прозвучит в мае 2019 года на годовом конгрессе Международной федерации хоккея во время чемпионата мира в Словакии.

Ранее стало известно, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске. Таким образом, Россия примет в один год молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.

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