Севастова и Павлюченкова вышли в полуфинал парного турнира в Ухане

Соперницами Севастовой и Павлюченковой в четвертьфинале были Дуань Инъин и Ван Яфань из Китая. Матч закончился со счётом 7:5, 4:6, 10:5.

За выход в полуфинал наша теннисистка заработала 350 рейтинговых очков. В 1/2 финала Севастова и Павлюченкова сыграют с чешским дуэтом Стрыцова/Главачкова, которые получили второй номер посева.

Севастова на Открытом чемпионате по теннису в Ухане участвовала также в одиночном разряде, но проиграла в первом круге Павлюченковой, с которой сейчас успешно выступает в парном турнире.