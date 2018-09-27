Севастова и Павлюченкова вышли в полуфинал парного турнира в Ухане

Анастасия Севастова в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой одержали победу в четвертьфинале парного турнира в Ухане.
Соперницами Севастовой и Павлюченковой в четвертьфинале были Дуань Инъин и Ван Яфань из Китая. Матч закончился со счётом 7:5, 4:6, 10:5.
За выход в полуфинал наша теннисистка заработала 350 рейтинговых очков. В 1/2 финала Севастова и Павлюченкова сыграют с чешским дуэтом Стрыцова/Главачкова, которые получили второй номер посева.
Севастова на Открытом чемпионате по теннису в Ухане участвовала также в одиночном разряде, но проиграла в первом круге Павлюченковой, с которой сейчас успешно выступает в парном турнире.
Ранее Алёна Остапенко в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси потерпела поражение во втором круге парного турнира в Ухане.