Когда в Риге подключат отопление?

Когда подключают отопление?

Многие жители Риги ошибочно полагают, что отопление в домах подключается повсеместно тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 градусов. Это требование уже давно не действует. Здания подключают или отключают от тепла не по решению АО “Rīgas siltums”, а по инициативе жильцов (за такое решение должны проголосовать 50% + 1 квартирных собственников). О своем решении жильцы должны известить уполномоченного представителя (если такой есть) или своего управдома, которые, в свою очередь обращаются в АО „Rīgas siltums” с просьбой подключить (или отключить) в конкретном доме отопление.

Почему в одном доме отопление уже есть, а у нас еще нет?

Основываясь на договор с обслуживающей компанией, АО „Rīgas siltums” поставляет теплоэнергию с условием, что у клиента нет долгов за потребленную теплоэнергию и теплоузел подготовлен к отопительному сезону. АО „Rīgas siltums” за начало/конец отопительного сезона принимает ту дату, когда к отоплению подключено более, чем 50% зданий в Риге. Именно в этот момент, если нет индивидуального заявления от жильцов, тепло появляется во всех домах Риги. Одновременно стоит отметить, что есть клиенты, которые отопление не отключают даже летом, чтобы в прохладные дождливые дни в жилище была постоянно комфортная температура, что способны обеспечить установленные во всех рижских зданиях индивидуальные автоматизированные теплоузлы. Это ответ и на самый часто задаваемый вопрос рижан – почему в одном доме уже есть отопление, а у нас нет?

Почему в один день радиаторы теплее, а в другой - прохладнее?

(Преимущества автоматизированных индивидуальных теплоузлов)

Нередко рижане удивлены тем, что в отопительный сезон в один день радиаторы теплее, а в другой – прохладнее. Возможность регулировать температуру батарей в соответствии с платежеспособностью клиентов или их требованиями о чувстве комфорта в квартире – в этом и есть преимущества автоматизированного индивидуального теплоузла. Он не допускает ни перегрева, ни замерзания. Также можно установить определенные условия при конкретной температуре воздуха на улице.

Чтобы в промозглые дни в жилье было комфортно постоянно, автоматизированные индивидуальные теплоузлы обеспечивают, что, при понижении температуры на улице, радиаторы становятся теплее, а при повышении – наоборот. Желаемые параметры температуры устанавливает обслуживающая дом компания, договорившись об этом с жильцами.

Теплоузел замеряет только потребляемое жильцами тепло, и только за это выставляются счета. Автоматизированный индивидуальный теплоузел позволяет использовать тепло рационально и экономично!

Какие мероприятия по экономии тепла можно проводить в доме и квартире?

Попадание тепла в помещение