Пт, 28.09.2018
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Когда в Риге подключат отопление?

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Батарея.

ФОТО: SCANPIX

В большей части жилых домов в Риге, из-за пассивности жильцов, батареи становятся теплыми в тот момент, когда повсеместно начинается отопительный сезон. Однако правильнее, если отопление в здании подключается индивидуально по инициативе квартирных собственников, когда за это решение проголосовало большинство и свое желание донесли до уполномоченного лица или обслуживающей копании.

Когда подключают отопление?

Многие жители Риги ошибочно полагают, что отопление в домах подключается повсеместно тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превышает +8 градусов. Это требование уже давно не действует. Здания подключают или отключают от тепла не по решению  АО “Rīgas siltums”, а по инициативе жильцов (за такое решение должны проголосовать 50% + 1 квартирных собственников). О своем решении жильцы должны известить уполномоченного представителя (если такой есть) или своего управдома, которые, в свою очередь обращаются в   АО „Rīgas siltums”  с просьбой подключить (или отключить) в конкретном доме отопление. 

Почему в одном доме отопление уже есть, а у нас еще нет?

Основываясь на договор с обслуживающей компанией, АО „Rīgas siltums”   поставляет теплоэнергию с условием, что у клиента нет долгов за потребленную теплоэнергию и теплоузел подготовлен к отопительному сезону.  АО „Rīgas siltums” за начало/конец отопительного сезона принимает ту дату, когда к отоплению подключено более, чем 50% зданий в Риге. Именно в этот момент, если нет индивидуального заявления от жильцов, тепло появляется во всех домах Риги. Одновременно стоит отметить, что есть клиенты, которые отопление не отключают даже летом, чтобы в прохладные дождливые дни в жилище была постоянно комфортная температура, что способны обеспечить установленные во всех рижских зданиях индивидуальные автоматизированные теплоузлы.    Это ответ и на самый часто задаваемый вопрос рижан – почему в одном доме уже есть отопление, а у нас нет?

Почему в один день радиаторы теплее, а в другой - прохладнее? 

(Преимущества автоматизированных индивидуальных  теплоузлов) 

Нередко рижане удивлены тем, что в отопительный сезон в один день радиаторы теплее, а в другой – прохладнее.   Возможность регулировать температуру батарей в соответствии  с платежеспособностью клиентов или  их требованиями о  чувстве комфорта в квартире    – в этом и есть преимущества автоматизированного индивидуального теплоузла. Он не допускает ни перегрева, ни замерзания. Также можно установить определенные условия при конкретной температуре воздуха на улице.  

Чтобы в промозглые дни в жилье было комфортно постоянно, автоматизированные индивидуальные теплоузлы обеспечивают, что, при понижении температуры на улице, радиаторы становятся теплее, а при повышении – наоборот.  Желаемые параметры температуры устанавливает обслуживающая дом компания, договорившись об этом с жильцами. 

Теплоузел замеряет только потребляемое жильцами тепло, и только за это выставляются счета. Автоматизированный индивидуальный теплоузел позволяет использовать тепло рационально и экономично!

Какие мероприятия по экономии тепла можно проводить в доме и квартире?

Попадание тепла в помещение

Радиаторы, терморегуляторы и алокаторы  не рекомендуется закрывать занавесками, мебелью или как-то иначе.  Такие действия увеличивают потребление тепла и уменьшают температуру в помещениях.   Важно помнить, что клапан терморегулятора нельзя накрывать,  поскольку он не будет обеспечивать температуру в соответствии с установленной.

Нужно ли проветривать помещения зимой и как?

Во время отопительного сезона важно достаточно и регулярно проветривать помещения. 

Длительное удержание окон в режиме вентиляции очень расточительное удовольствие. Во время этого процесса через окно уходит слишком много тепла. Для обеспечения эффективной вентиляции, достаточно от 2 до 4 раз в день полностью открывать окно на 5-10 минут. В это время важно закрыть клапан термостата, чтобы предотвратить потребление тепла во время вентиляции.

Что дает установка на радиатор терморегулятора?

Терморегулятор -– это устройство, оборудованное термостатом, чтобы обеспечить комфорт в помещениях.   Он измеряет температуру в помещении и, в соответствии с желаемой температурой, изменяет теплоснабжение в радиаторе. Например, регулировка клапана термостата до «3» будет поддерживать в среднем температуру в помещении  +18 ... +20 ° C. Если температура в помещении достигает заданной, термостат перекрывает теплоснабжение в радиаторе.

Какова желаемая температура комфорта в помещениях?

Существенной экономии можно добиться, меняя температуру в помещениях.  Помещения, которые не используются, или предполагается длительное отсутствие, лучше отапливать до   +16... +17 °C градусов. Желательная для комфорта температура - +20... +22 °C градуса. Во время сна температуру можно снижать на два градуса

Что такое система AMN?

Чтобы уменьшить счета за отопление, АО  “Rīgas siltums” предлагает в дома установить систему AMN, которая, регулируя потребление тепла, помогает сэкономить до 20%. AMN  позволяет автоматически считывать показания потребления тепла с распределителя платы за отопление (алокатора), а также подготавливать счета, считывая данные счетчиков за потребленную теплую воду и электроэнергию. Обговорите возможность установки системы со своим домоуправлением!

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