Стало известно место проведения футбольного Евро-2024

За право принять у себя семнадцатый в истории чемпионат Европы боролись Турция и Германия. Победили немцы.

Германия ранее уже проводила три крупных международных турнира (два чемпионата мира и чемпионат Европы).

Уже известно, что соревнования пройдут в десяти городах Германии. Это Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн и Лейпциг.

Турнир состоится летом 2024 года. Точные даты будут названы позднее.