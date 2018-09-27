Пт, 28.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Стало известно место проведения футбольного Евро-2024

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

После эксперимента с 12 странами, финальная стадия чемпионата Европы 2024 года пройдет в одной стране.

За право принять у себя семнадцатый в истории чемпионат Европы боролись Турция и Германия. Победили немцы.

Германия ранее уже проводила три крупных международных турнира (два чемпионата мира и чемпионат Европы).

Уже известно, что соревнования пройдут в десяти городах Германии. Это Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн и Лейпциг.

Турнир состоится летом 2024 года. Точные даты будут названы позднее.

Отметим, что Евро-2020 пройдет в 12 странах - по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ