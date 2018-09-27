Стало известно место проведения футбольного Евро-2024
27 сентября 2018, 16:47
После эксперимента с 12 странами, финальная стадия чемпионата Европы 2024 года пройдет в одной стране.
За право принять у себя семнадцатый в истории чемпионат Европы боролись Турция и Германия. Победили немцы.
Германия ранее уже проводила три крупных международных турнира (два чемпионата мира и чемпионат Европы).
Уже известно, что соревнования пройдут в десяти городах Германии. Это Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн и Лейпциг.
Турнир состоится летом 2024 года. Точные даты будут названы позднее.
Отметим, что Евро-2020 пройдет в 12 странах - по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы.