1. Отеки кожи. Эти отеки, также известные как жировики, характеризуются скоплениями воды в организме. А причиной этого является дефицит белка.

2. Жировой гепатоз. Скопление жира вокруг печени часто наблюдается у жертв ожирения, а также у любителей алкоголя.

Эксперты полагают, что плохое питание приводит к этой проблеме, особенно если в рационе не хватает переносящих жир белков.

3. Слабые ногти. Хрупкие ногти - это один из наиболее очевидных признаков белкового дефицита. Он также говорит о том, что в рационе недостает железа и витаминов.

4. Потеря волос. Если ваши пряди стали более редкими и вы столкнулись с аллопецией, то это повод для беспокойства. Нередко причиной выпадения волос является дефицит белков, из-за которого фолликулы деградируют или укорачиваются.

5. Потеря мышечной массы. Многие посетители спортзала знают о том, как важно налегать на белки, которые помогают строить мускулатуру. Если же вы столкнулись с уменьшением объема мышц, то самое время включить в рацион побольше белков.

6. Хрупкие кости. Есть данные о том, что хрупкость костей вызывается не только дефицитом кальция в организме, но и нехваткой белка. Если же его в рационе достаточно, то вероятность переломов шейки бедра снижается на целых 69%.

7. Предрасположенность к инфекциям. Белок необходим иммунной системе для сражения с бактериями и вирусами.

Если вы выздоравливаете слишком медленно, часто сталкиваетесь с различными заболеваниями, то это реальный повод для опасений.