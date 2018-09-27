"Решение Рубесы уйти из "RB Rail" незадолго до окончания полномочий - интересный шаг"

"Это интересно с учетом того, что примерно через месяц закончится срок ее полномочий на этой должности. Не секрет, что отношение двух других государств-акционеров "RB Rail" - Литвы и Эстонии - к возможности переизбрания Рубесы на должность является отрицательным, поэтому надежд на то, что она могла бы продолжить работу, не было. Это мне подтвердили премьер-министры Литвы и Эстонии", - сказал Кучинскис.