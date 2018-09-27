Ингредиенты: 600 г креветок, 300 г помидоров, 1 болгарский перец , 1 сладкая луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, пара веточек базилика, оливковое масло, 50 г анисовой водки (можно заменить на обычную водку и щепотку семян аниса), 75 г феты, 1/2 ч. л. сахара, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

1. Помидоры очистите от кожицы, сделав надрезы и ошпарив кипятком. Порежьте, удалите семена. Перец очистите от семян, порежьте перец, лук, чеснок, петрушку и базилик. Креветки очистите от панциря и внутренностей.

2. Масло сильно разогрейте на сковороде и обжарьте креветки до покраснения по 1 мин. с каждой стороны. Поперчите с каждой стороны.

3. Добавьте половину анисовой водки – на сковородке загорится огонь.

Слегка подбрасывая креветки, перемешивайте, пока водка не прогорит. Этот этап можно опустить, если вы не любитель экзотики или если не нашли нужных ингредиентов.

Креветки переложите в керамическую емкость с высокими краями.

4. В ту же сковороду добавьте масло, сильно разогрейте и обжарьте сначала лук, потом перец, чеснок, подбрасывая на сковородке все это несколько раз. Через 5 минут они станут мягкими. Последними кладутся томаты.

5. Добавьте немного воды, соль, перец, петрушку и в конце базилик. Тщательно перемешайте, добавьте сахар (граммов 5) и влейте еще 50 г воды, немного оливкового масла и оставшуюся водку.

6 Переложите соус к креветкам, сверху покрошите (не мелко) фету. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке на режиме «гриль» 5 минут.

Приятного аппетита!