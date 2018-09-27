Забастовка бортпроводников "Ryanair" не повлияет на рейсы в Ригу

"Никаких изменений на рейсах "Ryanair" из и в Ригу пока не планируется", - заверила она.

Завтра состоится забастовка бортпроводников ирландской малобюджетной компании "Ryanair" в пяти странах - Бельгии, Нидерландах, Португалии, Испании и Италии. Это будет крупнейшая забастовка в истории авиакомпании.

Из-за забастовки пилотов и бортпроводников летом "Ryanair" уже пришлось отменить сотни авиарейсов в Европе.