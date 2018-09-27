Забастовка бортпроводников "Ryanair" не повлияет на рейсы в Ригу
27 сентября 2018, 18:08
Предстоящая в пятницу, 28 сентября, забастовка бортпроводников авиакомпании "Ryanair" не затронет рейсы в Ригу, сообщила представитель Рижского аэропорта Лаура Карните.
"Никаких изменений на рейсах "Ryanair" из и в Ригу пока не планируется", - заверила она.
Завтра состоится забастовка бортпроводников ирландской малобюджетной компании "Ryanair" в пяти странах - Бельгии, Нидерландах, Португалии, Испании и Италии. Это будет крупнейшая забастовка в истории авиакомпании.
Из-за забастовки пилотов и бортпроводников летом "Ryanair" уже пришлось отменить сотни авиарейсов в Европе.
Работники авиакомпании пытаются добиться увеличения оплаты труда и улучшения условий труда.