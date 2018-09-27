«В нашей фирме это всегда делалось так!»

Эта фраза означает, что начальнику лень вникнуть в проблему и проще сослаться на «традиции». То, что всегда делалось так, не повод делать так и дальше – ведь обстоятельства могли измениться. В конце концов, вы ведь ориентированы на развитие и на достижение новых целей? А раз так, то вспомните известную фразу: «Самая большая глупость – это делать одно и то же и надеяться на другой результат».

«Делайте так, как сказано»

Сотрудники должны понимать не только, что нужно сделать и как именно, но и почему именно так, а не иначе.

Исполнительность, конечно, хорошая штука, но самыми исполнительными, если помните, были Двое из ларца из мультика «Вовка в тридевятом царстве».

Кажется, результатами их работы «начальник» тоже был не очень доволен?

«У меня нет времени на эти вопросы!» («Разбирайтесь сами!»)

Начальник должен создавать условия, в которых сотрудникам комфортно выполнять свою работу. Если же у вас нет времени на собственных подчиненных и их проблемы – вы рискуете остаться в одиночестве.

Вторая фраза лишена смысла, потому что если бы сотрудники могли разобраться с проблемой сами – они бы так и сделали. Одно из двух:

либо им в данном случае действительно нужна ваша помощь, либо вы грешите тем, что называется «микроменеджмент»: стремитесь сами влезть в каждую мелочь работы своих подчиненных.

Но тогда уж и не удивляйтесь, что они предпочитают перестраховаться.

«Ваш предшественник справлялся с работой лучше»

Если после этой фразы не идут конкретные советы по улучшению работы, то вы добьетесь только депрессии у своего сотрудника. Не говоря уже о том, куда, собственно, делся такой успешный и эффективный предшественник – не сбежал ли в другую контору под начало более талантливого руководителя?

«Это лучшее, что вы можете предложить?»

Очень вероятно, что так и есть. Но даже если сотрудник приложил не все силы к решению вопроса – нет смысла тратить время, выясняя это. Укажите слабые места и подскажите, что и как необходимо доработать. Ставьте перед человеком конкретные задачи вместо пустых упреков.

«Какая глупая идея!»

Можете быть уверены, что после этой фразы высказавший идею сотрудник никогда больше не попытается поделиться с вами своими мыслями.

Люди, у которых есть два мнения – их собственное и неправильное, иногда действительно бывают гениями. Чаще, правда, почему-то непонятыми всем миром и прозябающими.

«Вы загружены работой не больше других!»

Если сотрудник не справляется с объемом работы, значит, стоит подумать, почему так происходит. И как-то изменить ситуацию, пока он не ушел на больничный с нервным срывом – или, опять же, не нашел себе другую работу. Управление персоналом – это не только раздача нагоняев, но и организация производственного процесса, и это именно ваша обязанность как руководителя.

«Вы просто ленивы» (глупы, неумелы и так далее)

Никогда не переходите на личности. Критика должна касаться работы, а не личных качеств сотрудника. В конце концов,

вы ведь не сомневаетесь, что ему есть что вам ответить на это по поводу вашей прелестной личности? Молчит он только потому, что зависим от вас.

Врачевать свое самолюбие, унижая нижестоящих, – разве об этом вы мечтали, когда начинали свою карьеру?

«Я вынужден прервать ваш отпуск, потому что…»

Дальше вы можете только признать, что не умеете планировать работу и именно по вашей вине у человека сорвется отдых. Поверьте, какие неимоверные отговорки вы бы ни придумали, они не скрасят человеку горечь преждевременного возвращения на рабочее место.

«Я же говорил!»

Эту фразу можно использовать только в том случае, если вы собираетесь сообщить о неожиданном успехе, которым завершилось отчаянное предприятие.

Ваша задача не «топить» сотрудников, а поддерживать их командный дух и вдохновлять на новые свершения на благо общего дела.