Бюро по надзору за закупками не нашло нарушений в конкурсе о поставке новых поездов для PV

"Stadler" в своем заявлении указала, что, согласно публично доступной информации с сайта "Talgo", направление производства пригородных электропоездов, способных развивать скорость 120-160 км/ч, на этом предприятии находится в стадии развития, поэтому "Talgo" не соответствует требованиям к поставщикам поездов.

В свою очередь ПВ указало, что у него не возникло сомнений по поводу соответствия "Talgo" квалификационным требованиям, в том числе опыта поставки пригородных пассажирских электропоездов.

БНЗ указало, что заявление "Stadler" не содержит фактов, указывающих на нарушения со стороны ПВ, которое допустило "Talgo" на конкурс. "Следовательно, нет оснований считать, что ПВ не обеспечило отбора претендентов согласно квалификационным требованиям", - отметили в бюро.

Решение БНЗ в течение месяца можно обжаловать в Административном районном суде.

Как сообщалось, заявки на конкурс ПВ подали четыре претендента - испанская "Talgo", польское дочернее предприятие швейцарской "Stadler", испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. (CAF) и чешская "Skoda vagonka a.s".