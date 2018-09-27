В это воскресенье, 30 сентября с 10:00 до 16:00 Латвийский Этнографический музей под открытым небом приглашает всех желающих на яркий праздник осеннего урожая.
Гости праздника на дневном рынке по случаю Дня Микелиса смогут приобрести деревенские продукты и изделия ремесленников, попробовать вкусный тыквенный суп и принять участие в играх вместе с фольклорной общиной.
День Микелиса, или День осеннего солнцестояния, издревле считается датой окончания работ в поле, по случаю чего проводится торжество с богато накрытым столом, громким ликованием и традиционным рынком.
В музее под открытым небом в течение всего дня посетители смогут приобрести осенние напитки и сиропы, местное вино и пиво, сезонные ягоды и фрукты, собранный в Латвии мед и другие угощения, а также деревенские мясные и молочные продукты.
Дни Микелиса немыслимы без ремесленников - во время мероприятия можно будет увидеть и приобрести поделки из дерева и глины, украшения, а также меха и шерстяные изделия. В этом году в празднике примут участие более 100 торговцев из Латвии, а также гости из Литвы и Эстонии.
Во время мероприятия с 12:00 до 13:30 посетителей осенними песнями и играми будут развлекать участники фольклорной общины Teikas muzikanti.
Когда корзины для покупок будут заполнены, а ноги устанут после усердных танцев, гости смогут угоститься тыквенным супом.
Организаторы праздника позаботились и о самых маленьких гостях, которые смогут покататься на лошадке и проверить свою ловкость в старинных деревянных играх.
Информация для посетителей:
* Возле музея доступна бесплатная парковка;
* На этот раз организаторы просят не брать с собой домашних животных;
* Во время мероприятия будет проходить фото и видео съемка.
Для семей с детьми:
* Детям дошкольного возраста вход на территорию музея бесплатный;
* Семейный билет (1-2 взрослых + 1- 4 ребенка до 18 лет) 8.50€;
* Родителям с малышами доступна комната для переодевания.
Вход, время работы и цены:
* Вход на мероприятие через главный вход музея, ул. Бривдабас, 21. Музей будет открыт для посетителей с 10:00 до 20:00.
* Входная цена для школьников - 1.40 евро, для студентов - 2 евро, для пенсионеров 2.50 евро и для взрослых - 4 евро.
Более подробная информация - на сайте музея!