Рижское "Динамо" потерпело самое крупное поражение в этом сезоне

В самом начале игры хоккеисты "Сочи" пытались угрожать воротам Гудлевскиса, но тот справлялся с опасными моментами. К сожалению, уже на третьей минуте рижане пропустили - гол на счету Капустина.

На 11-й минуте рижане проигрывали уже со счётом 0:2 - шайбу в ворота Гудлевсикса отправил Никита Точицкий. Пропущеный гол вынудил Анкипанса произвести рокировку вратарей и на лёд вышел Тимур Билялов.

Во втором периоде хоккеисты "Сочи" продолжали показывать активную игру, а рижане играли больше от обороны. В какой-то момент латвийские хоккеисты даже прижались к своим воротам, что вынудило наставника рижан взять полуминутный перерыв.

В третьем периоде у рижан, которые находились в численном большинстве, появилась возможность забить и они этим воспользовались - Линус Виддель забросил шайбу и сократи отставание до минимума. 16 секунду спустя Батня получил спорное удаление и "Сочи" этим воспользовался - третью шайбу забросил Никита Щитов.

В оставшееся время рижане пытались отыграться, но вместо этого пропустили контратаку и Рахимулин установил окончательный счёт в матче - 1:4.