Выборы в Сейм: "Если не догнать - так хоть согреться!.."

До выборов в Сейм остается неделя. Но что-то тихо идет наша "предвыборная гонка". С просьбой прокомментировать особенности латвийского политического пейзажа в канун выборов русский TVNET обратился к политологу, декану факультета социальных наук ЛУ профессору Юриса Розенвалдсу.
- Господин Розенвалдс, прокомментируйте, пожалуйста, для наших читателей ход предвыборной компании. Что является особенностью нынешних выборов, чем они отличаются от предыдущих?
- Мне кажется, в двух смыслах выборы отличаются. Во-первых, возросла конкуренция, мы видим на этих выборах видим больше партийных списков.
Хотя можно прямо сказать, что из шестнадцати списков только восемь реально претендуют на попадание в Сейм. Но конкуренция на одно депутатское место возросла в любом случае.
И второе.
У нас конкуренция возросла и в том смысле, что практически во всех нишах есть реально соперничающие списки.
Например, если говорить о партиях, ориентированные на русский электорат — это «Согласие» и Русский союз Латвии.
Конкурируют и ориентированные на националистический электорат списки — это традиционно обосновавшееся в этой нише Национальное объединение и Новая консервативная партия, которая от него особенно не отличается - и по происхождению своего лидера, господина Борданса.
Возьмем социал-демократические силы — здесь есть «Прогрессивные» и есть то же самое «Согласие». А на либеральном фланге - «Новое Единство» и «Развитие\За!». Если взять партии, ориентированные на сельский электорат, то тут конкурируют Союз зеленых и крестьян» и Региональное объединение.
Так что конкуренция есть во всех нишах и, как мне кажется, это приводит к тому, что предвыборное время у нас довольно напряженное. Правда, пока что каких-то крупных компроматов не было. Но время еще есть, и, может быть, еще что-то и выбросят за оставшуюся до выборов неделю…
Пока же предвыборное время напряженное в том смысле, что много звучит криков и взаимных обвинений. Конечно, определенный колорит тут вносит KPV LV.
Дело даже не о содержании, тут как раз у них есть вполне здравые мысли, а в самом стиле их поведения, когда они отказываются разговаривать с журналистами и так далее... Даже в телеэфире они порой очень агрессивно себя ведут.
Все это и придает новые оттенки предвыборному времени, делает его более напряженным. Конечно, достаточно много остается и старых обвинений, "красных линий", которые партии обещают не переступать, и так далее.
С другой стороны я должен сказать комплимент журналистам: по сравнению с прошлыми выборами, как мне кажется, освещение этих списков стало на порядок лучше.
Проходят дискуссии, материалы их можно найти в интернете. Избиратель, который хочет понять, на кого ему ориентироваться — у него на нынешних выборах стало больше возможностей, чем на прошлых.
- То есть реальный анализ предвыборных программ в публичном пространстве у нас происходит?
- Вот я должен этим интересоваться профессионально, и если мне еще при этом надо читать лекции в университете и заниматься административной работой, то я с трудом успеваю освоить все, что появляется в интернете.
Очень хорошие подборки делают Delfi и LSM.LV, их можно как слушать, так и читать. Сопровождающий программы партий материал — и комментарии, и дебаты по программам — все доступно и избирателю, и если он хочет разобраться, он сделать это может.
- Портал TVNET тоже дал серию обстоятельных эфиров и публикаций - были у нас, например, интервью с кандидатами в премьеры от разных партий...
- Да, да. Но я говорю о тех, кого я сам регулярно смотрю — а смотрю я как раз Delfi и LSM.LV, поэтому и назвал их просто для примера. Фактически все СМИ сейчас уделяют большое внимание выборам — и Первый канал Латвийского телевидения, и TV24, и другие.
На Delfi, например, есть "Домбурс ТВ", это действительно большой проект. Спасибо, что и Ваш ресурс, и другие СМИ помогают избирателю понять, что происходит.
- Скажите, а чем объяснить такое большое количество мелких партий, стартующих в этом году на выборах? Они ведь понимаю, что не попадут в Сейм?
- Они понимают... Думаю, что все партии можно разделить на три группы. Первая — это восемь-девять партий, которые реально борются за попадание в Сейм. Далее мы можем говорить о тех партиях, кто даже не надеется набрать больше, чем два процента голосов.
- А два процента — это уже финансирование…
- Да. И есть еще третьи, которые в выборах участвуют по принципу «Не догоню — так хоть согреюсь». Ну, хочется людям себя проявить, хотя заранее понятно, что при подсчете голосов у ни будет ноль целых, ноль десятых… и всего несколько сотых процента.
Да, действительно, у нас введены более строгие требования по отношению к спискам и по отношению к партиям, но все равно такие партии появляются. А что делать… В той же Германии в выборах от 40 до 50 спиской участвует, кто знает их все вообще…
В этом смысле для многих политика это такой спорт, где — по принципу господина Кубертена - главное не победить, главное участвовать. Только так я это могу объяснить. Есть, конечно, какие-то суммы, которые при регистрации списка партии должны вносить, и они эти суммы теряют, но это уже их проблемы.
- Спасибо за комментарий. Будем ждать результатов выборов.