Выборы в Сейм: "Если не догнать - так хоть согреться!.."

- Господин Розенвалдс, прокомментируйте, пожалуйста, для наших читателей ход предвыборной компании. Что является особенностью нынешних выборов, чем они отличаются от предыдущих?

- Мне кажется, в двух смыслах выборы отличаются. Во-первых, возросла конкуренция, мы видим на этих выборах видим больше партийных списков.



Хотя можно прямо сказать, что из шестнадцати списков только восемь реально претендуют на попадание в Сейм. Но конкуренция на одно депутатское место возросла в любом случае.

И второе.

У нас конкуренция возросла и в том смысле, что практически во всех нишах есть реально соперничающие списки.

Например, если говорить о партиях, ориентированные на русский электорат — это «Согласие» и Русский союз Латвии.



Конкурируют и ориентированные на националистический электорат списки — это традиционно обосновавшееся в этой нише Национальное объединение и Новая консервативная партия, которая от него особенно не отличается - и по происхождению своего лидера, господина Борданса.

Возьмем социал-демократические силы — здесь есть «Прогрессивные» и есть то же самое «Согласие». А на либеральном фланге - «Новое Единство» и «Развитие\За!». Если взять партии, ориентированные на сельский электорат, то тут конкурируют Союз зеленых и крестьян» и Региональное объединение.



Так что конкуренция есть во всех нишах и, как мне кажется, это приводит к тому, что предвыборное время у нас довольно напряженное. Правда, пока что каких-то крупных компроматов не было. Но время еще есть, и, может быть, еще что-то и выбросят за оставшуюся до выборов неделю…

Пока же предвыборное время напряженное в том смысле, что много звучит криков и взаимных обвинений. Конечно, определенный колорит тут вносит KPV LV.



Дело даже не о содержании, тут как раз у них есть вполне здравые мысли, а в самом стиле их поведения, когда они отказываются разговаривать с журналистами и так далее... Даже в телеэфире они порой очень агрессивно себя ведут.

Все это и придает новые оттенки предвыборному времени, делает его более напряженным. Конечно, достаточно много остается и старых обвинений, "красных линий", которые партии обещают не переступать, и так далее.



С другой стороны я должен сказать комплимент журналистам: по сравнению с прошлыми выборами, как мне кажется, освещение этих списков стало на порядок лучше.

Проходят дискуссии, материалы их можно найти в интернете. Избиратель, который хочет понять, на кого ему ориентироваться — у него на нынешних выборах стало больше возможностей, чем на прошлых.

- То есть реальный анализ предвыборных программ в публичном пространстве у нас происходит?