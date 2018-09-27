Пт, 28.09.2018
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В Киеве неизвестные залили нечистотами машины посольства России

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Украинский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Matthew Trommer / PantherMedia / Matthew Trommer

В Киеве неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Отмечается, что машины дипломатов облили нечистотами и краской, а также прокололи шины и нанесли «оскорбительные» надписи.

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской, оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…», — говорится в сообщении российского посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что они уже направили ноту протеста в украинский МИД.

О том, кто мог совершить нападение на дипломатический транспорт, в посольстве не рассказали.

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