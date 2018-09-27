В Киеве неизвестные залили нечистотами машины посольства России
27 сентября 2018, 21:50
В Киеве неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства.
Отмечается, что машины дипломатов облили нечистотами и краской, а также прокололи шины и нанесли «оскорбительные» надписи.
«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской, оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…», — говорится в сообщении российского посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что они уже направили ноту протеста в украинский МИД.
О том, кто мог совершить нападение на дипломатический транспорт, в посольстве не рассказали.