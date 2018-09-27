В Киеве неизвестные залили нечистотами машины посольства России

Отмечается, что машины дипломатов облили нечистотами и краской, а также прокололи шины и нанесли «оскорбительные» надписи.

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской, оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…», — говорится в сообщении российского посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что они уже направили ноту протеста в украинский МИД.