Обычно женщина думает о контрацепции в контексте предохранения от нежелательной беременности, однако противозачаточные таблетки можно эффективно использовать для улучшения своего внешнего вида и состояния здоровья.
Продолжая серию статей «Гормоны в жизни женщины», портал вопросов и ответов Tikaisievietem.lv на этот раз подробнее рассмотрит тему противозачаточных таблеток, которые могут помочь женщинам с преобладанием в организме мужских гормонов, что проявляется в виде дисменореи, а также проблем с кожей или волосами.
Если у вас жирные кожа и волосы, если вы страдаете от депрессии...
В наши дни постоянно появляются новые, соответствующие потребностям женщины методы планирования семьи. Одним из таких методов являются противозачаточные таблетки, которые
не только предохраняют от нежелательной беременности, но и приносят ощутимую дополнительную пользу: приумножают красоту, помогая справиться с проблемами кожи и волос.
В тот период жизни, когда женщина хочет цвести, летать и любить, контрацепция для красоты помогает не только избавиться от беспокойства по поводу предохранения от нежелательной беременности, но и уменьшает переживания по поводу своей внешности — жирной кожи лица и чрезмерной маслянистости волос.
Как это происходит? Очень просто — благодаря определенному составу. Во всех комбинированных гормональных противозачаточных таблетках содержатся два гормона: эстроген и прогестин. В разных противозачаточных таблетках содержание прогестина может различаться. Именно благодаря прогестину хлормадиону
противозачаточные таблетки для красоты особенно подходят женщинам с андрогенными (вызванными преобладанием мужских гормонов в организме) проблемами кожи или волос,
например, с чрезмерным разрастанием волосяного покрова или жирностью кожи лица, из-за которой появляются прыщи.
Во время использования контрацепции для красоты параллельно улучшается и качество сексуальной жизни, так как этот метод не влияет на либидо и стабилизирует настроение. Этот важный факт подтвержден результатами клинических исследований.
И еще один важный аспект — контрацепция для красоты также помогает устранить нарушения менструального цикла, которые врачи называют дисменореей.
Немного о дисменорее
Этим иностранным словом называются нарушения менструального цикла, негативно влияющие на качество жизни женщины. Чаще всего это ярко выраженная болезненность менструаций, иногда сопровождающаяся тошнотой, рвотой, головокружением, расстройствами дефекации и мочеиспускания.
С такими неприятностями сталкиваются примерно 30—50% женщин репродуктивного возраста. Кроме того, результаты наблюдений свидетельствуют о том, что
именно молодые женщины страдают от наиболее распространенных и ярко выраженных симптомов, а 9% женщин из-за дисменореи не могут выполнять привычные повседневные действия.
В случае первичной дисменореи у женщины чаще всего нет патологических изменений в малом тазу, но есть сильная боль перед началом менструации и во время нее. Первичной дисменореей чаще всего страдают девочки-подростки и молодые женщины, после родов симптомы ослабевают.
Вторичная дисменорея связана с патологическим процессом в малом тазу, например полипами, миомой матки, воспалением, эндометриозом или какой-то другой серьезной проблемой.
В клиническом исследовании принимали участие женщины, страдающие от дисменореи.
После 12 месяцев применения контрацепции для красоты результаты были действительно потрясающими — у 79% женщин симптомы дисменореи уменьшились или совсем исчезли.
Таким образом, подтвердился факт, что данный вид контрацепции помогает стабилизировать менструальный цикл и уменьшить боль во время менструации.
Кому подходит?
Контрацепцию для красоты могут применять и молодые девушки (особенно если есть дисменорея или проблемы с кожей и волосами), и взрослые женщины вплоть до менопаузы, у которых нет никаких причин, не позволяющих пользоваться гормональной контрацепцией.
Если женщина приняла решение в пользу контрацепции для красоты, этот вопрос нужно обязательно обсудить со своим гинекологом, который выпишет рецепт на приобретение таблеток.
Таблетки можно принимать в течение неограниченного времени. Если врач выписал эти противозачаточные средства, то можно ожидать следующих положительных эффектов:
- высокая противозачаточная эффективность;
- очень хорошая переносимость;
- прогнозируемый менструальный цикл;
- улучшение состояния кожи и волос;
- стабилизация настроения;
- эффективное облегчение боли во время менструального цикла, а также лечение дисменореи;
- уменьшение интенсивности и продолжительности менструального кровотечения;
- улучшение качества сексуальной жизни.
Нужно знать!
На действие противозачаточных таблеток может повлиять
- их нерегулярное применение,
- рвота или понос в течение 3-4 часов после приема таблетки,
- одновременное применение определенных групп медикаментов.
Как и любая другая гормональная контрацепция, эта, предназначенная для красоты, тоже может вызвать различные побочные явления, особенно в самом начале применения противозачаточных таблеток, однако уже через несколько месяцев побочные эффекты постепенно исчезают.
Тошнота, кровотечение между менструациями, боль во время менструации, отсутствие менструаций, мажущие выделения, головная боль, нервозность, головокружение, усталость — эти побочные эффекты могут возникать у небольшого числа женщин, и, как уже было сказано, они сравнительно быстро проходят. В то же время
у большинства женщин, которые применяют контрацепцию для красоты, улучшается депрессивное настроение, уменьшается боль во время менструации и другие симптомы дисменореи, улучшается состояние кожи и волос.
Спроси у врача
О том, как выбрать наиболее подходящую ежедневную контрацепцию, совет один: сходить к своему семейному врачу или гинекологу и лично проконсультироваться по поводу существующих вариантов.
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