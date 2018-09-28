Продолжая серию статей «Гормоны в жизни женщины», портал вопросов и ответов Tikaisievietem.lv на этот раз подробнее рассмотрит тему противозачаточных таблеток, которые могут помочь женщинам с преобладанием в организме мужских гормонов, что проявляется в виде дисменореи, а также проблем с кожей или волосами.

Если у вас жирные кожа и волосы, если вы страдаете от депрессии...

В наши дни постоянно появляются новые, соответствующие потребностям женщины методы планирования семьи. Одним из таких методов являются противозачаточные таблетки, которые

не только предохраняют от нежелательной беременности, но и приносят ощутимую дополнительную пользу: приумножают красоту, помогая справиться с проблемами кожи и волос.

В тот период жизни, когда женщина хочет цвести, летать и любить, контрацепция для красоты помогает не только избавиться от беспокойства по поводу предохранения от нежелательной беременности, но и уменьшает переживания по поводу своей внешности — жирной кожи лица и чрезмерной маслянистости волос.

Как это происходит? Очень просто — благодаря определенному составу. Во всех комбинированных гормональных противозачаточных таблетках содержатся два гормона: эстроген и прогестин. В разных противозачаточных таблетках содержание прогестина может различаться. Именно благодаря прогестину хлормадиону

противозачаточные таблетки для красоты особенно подходят женщинам с андрогенными (вызванными преобладанием мужских гормонов в организме) проблемами кожи или волос,

например, с чрезмерным разрастанием волосяного покрова или жирностью кожи лица, из-за которой появляются прыщи.

Во время использования контрацепции для красоты параллельно улучшается и качество сексуальной жизни, так как этот метод не влияет на либидо и стабилизирует настроение. Этот важный факт подтвержден результатами клинических исследований.

И еще один важный аспект — контрацепция для красоты также помогает устранить нарушения менструального цикла, которые врачи называют дисменореей.

Немного о дисменорее

Этим иностранным словом называются нарушения менструального цикла, негативно влияющие на качество жизни женщины. Чаще всего это ярко выраженная болезненность менструаций, иногда сопровождающаяся тошнотой, рвотой, головокружением, расстройствами дефекации и мочеиспускания.

С такими неприятностями сталкиваются примерно 30—50% женщин репродуктивного возраста. Кроме того, результаты наблюдений свидетельствуют о том, что

именно молодые женщины страдают от наиболее распространенных и ярко выраженных симптомов, а 9% женщин из-за дисменореи не могут выполнять привычные повседневные действия.

В случае первичной дисменореи у женщины чаще всего нет патологических изменений в малом тазу, но есть сильная боль перед началом менструации и во время нее. Первичной дисменореей чаще всего страдают девочки-подростки и молодые женщины, после родов симптомы ослабевают.

Вторичная дисменорея связана с патологическим процессом в малом тазу, например полипами, миомой матки, воспалением, эндометриозом или какой-то другой серьезной проблемой.

В клиническом исследовании принимали участие женщины, страдающие от дисменореи.