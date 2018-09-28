Сб, 29.09.2018
Времена, которые мы переживаем, тяжелые и сложные. Многим кажется, что христиане все меньше могут на что-либо повлиять, так как распространяется изоляционизм и логика индивидуализма, однако нам нужно выступить против этого, мы не можем допустить, чтобы нас охватил страх. Папа римский Франциск

Днем ветер стихнет; сильные порывы сохранятся только в Латгале

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ФОТО: LETA

Сегодня днем ветер на большей части территории Латвии начнет стихать, только в Латгале до середины дня сохранятся порывы до 16-21 метра в секунду, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с градом. Температура воздуха днем составит +8..+13 градусов.

В Риге после ветреного утра, когда порывы ветра на севере города могут достигать 25 метров в секунду, днем ожидается слабый до умеренного северо-западный ветер.

Днем возможны кратковременные дожди, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит до +12 градусов.

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