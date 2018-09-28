Днем ветер стихнет; сильные порывы сохранятся только в Латгале
28 сентября 2018, 8:22
Сегодня днем ветер на большей части территории Латвии начнет стихать, только в Латгале до середины дня сохранятся порывы до 16-21 метра в секунду, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с градом. Температура воздуха днем составит +8..+13 градусов.
В Риге после ветреного утра, когда порывы ветра на севере города могут достигать 25 метров в секунду, днем ожидается слабый до умеренного северо-западный ветер.
Днем возможны кратковременные дожди, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит до +12 градусов.