Обнаружено новое ворующее деньги приложение

Программа сканировала мобильное устройство и отслеживала банковские приложения.

Мошенническое ПО было устроено таким образом, чтобы каждый раз при попытке воспользоваться мобильным банком пользователь вводил все данные в фишинговую заглушку.

Вся информация о счете автоматически попадала к злоумышленникам.

Помимо этого, вирус перехватывал текстовые сообщения с паролями двухфакторной аутентификации.

Стефанко заявил, что программа исправно выполняла все заявленные функции, поэтому не вызывала подозрения у юзеров. Она распространялась через магазин Google Play и была куплена более десяти тысяч раз. Известно о нескольких жертвах вируса: киберпреступники сумели заполучить с их счетов тысячи евро.